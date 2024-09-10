بايرن ميونخ يتمسك بجوهرة المستقبل.. موسيالا قد يصبح مولر الجديد

أعرب هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن أمله في أن يظل النجم الألماني الشاب جمال موسيالا في صفوف النادي البافاري فترة طويلة.

وتحدث هاينر عن موسيالا /21 عاما/ في اجتماع عقد بملعب (أليانز أرينا) في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين وقال: "إنه يقدم أداء رائعا ويتطور مستواه بشكل مذهل".

وأضاف هاينر "في رأيي، يمكن أن يصبح توماس مولر الثاني في بايرن ويلعب هنا لمدة 20 عاما مقبلة".

وقال إنه من المؤكد أن يبذل مسؤولو بايرن "قصارى جهدهم لاستمراره مع الفريق لفترة طويلة".

ويستمر عقد موسيالا مع البطل التاريخي للدوري الألماني (بوندسليجا) حتى 30 حزيران/يونيو 2026.

أوضح هاينر "أعتقد أنه يقدر حقا ما لديه في بايرن. وهو يعبر عن ذلك باستمرار. بالطبع نحن نعرف أيضًا ما لدينا فيه".

وأعرب هاينر /70 عاما/ عن "أمله وتفاؤله" بأن "نراه في بايرن لفترة طويلة قادمة".

وكان موسيالا صرح مؤخرا بأنه لا يشغل نفسه بالتفكير في المكان، الذي سيلعب فيه بعد 5 سنوات، لكن هاينر ألمح إلى أن مثل هذه التصريحات "مشروعة" تمامًا ولا تغير وجهة نظره بأن اللاعب قد يضاهي طول فترة بقاء مولر في النادي

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