بايرن ميونخ يتمسك بجوهرة المستقبل.. موسيالا قد يصبح مولر الجديد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن أمله في أن يظل النجم الألماني الشاب جمال موسيالا في صفوف النادي البافاري فترة طويلة.
وتحدث هاينر عن موسيالا /21 عاما/ في اجتماع عقد بملعب (أليانز أرينا) في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين وقال: "إنه يقدم أداء رائعا ويتطور مستواه بشكل مذهل".
وأضاف هاينر "في رأيي، يمكن أن يصبح توماس مولر الثاني في بايرن ويلعب هنا لمدة 20 عاما مقبلة".
وقال إنه من المؤكد أن يبذل مسؤولو بايرن "قصارى جهدهم لاستمراره مع الفريق لفترة طويلة".
ويستمر عقد موسيالا مع البطل التاريخي للدوري الألماني (بوندسليجا) حتى 30 حزيران/يونيو 2026.
أوضح هاينر "أعتقد أنه يقدر حقا ما لديه في بايرن. وهو يعبر عن ذلك باستمرار. بالطبع نحن نعرف أيضًا ما لدينا فيه".
وأعرب هاينر /70 عاما/ عن "أمله وتفاؤله" بأن "نراه في بايرن لفترة طويلة قادمة".
وكان موسيالا صرح مؤخرا بأنه لا يشغل نفسه بالتفكير في المكان، الذي سيلعب فيه بعد 5 سنوات، لكن هاينر ألمح إلى أن مثل هذه التصريحات "مشروعة" تمامًا ولا تغير وجهة نظره بأن اللاعب قد يضاهي طول فترة بقاء مولر في النادي
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