أمام محمد بن راشد.. خمسة مفتشين قضائيين جُدد يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى خمسة مفتشين قضائيين في دبي اليمين القانونية في دار الاتحاد بدبي.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعضاء الجُدد في جهاز التفتيش القضائي بدبي عن تقديره لأدوارهم، وأمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم على الوجه الذي يكفل للمنظومة القضائية في الإمارة أعلى مستويات الكفاءة في إقامة قضاء سمته العدل والحيادية والاستقلالية التامة والموضوعية الكاملة، للوصول إلى أرقى مستويات الفاعلية في صون الحقوق بتطبيق دقيق لأحكام قضاء نزيه يصون حقوق الناس ويحمي مصالحهم على أساس قانوني واضح.

ودعا سموّه المفتشين القضائيين الجُدد أن يكونوا النموذج والقدوة في تنفيذ واجباتهم بأسلوب يدعم أعضاء السلطة القضائية ويمكّنهم من القيام بمسؤولياتهم على أفضل نحو ممكن لخدمة المجتمع بكافة شرائحه ومكوناته، ومعاونتهم على تنمية مهاراتهم ورصد جميع أوجه التطوير المطلوبة لمواكبة كافة المستجدات في المجال القضائي من أجل تأكيد تكامل عنصريّ السرعة والكفاءة في الفصل في النزاعات القضائية وإقامة ميزان العدل.



وقد أدى اليمين القانونية أمام سموّه المفتشون القضائيون: أحمد يوسف عبداللطيف، ومحمد محمد عثمان، ومصطفى محمد محمود وعمرو عبدالحكم إبراهيم، ومحمد أحمد عبدالونيس.

حضر أداء اليمين القانونية سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في دبي، وسعادة الاستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في دبي.





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