هدوء قبل الإعصار.. ديشامب يراهن على انفجار مبابي

قال ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي إنه ليس قلقا بشأن مستوى كيليان مبابي ويتوقع أن يستعيد مهاجم الجديد حاسته التهديفية عندما يعود لكامل لياقته.

واستهلت فرنسا مشوارها الأمم بالخسارة 3-1 أمام إيطاليا في باريس، لكن المدرب أجرى تغييرات على تشكيلته في الفوز 2-صفر على بلجيكا في بدأها مبابي وأنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء.

وعانى مبابي في بطولة أوروبا 2024 بعدما تعرض لكسر في الأنف في مواجهة النمسا واحتاج أربع لافتتاح رصيده من الأهداف في دوري الدرجة الأولى الإسباني مع ريال مدريد الذي انضم إلى صفوفه من باريس سان جيرمان.

وقال ديشامب "المنتخب الفرنسي دائما ما سيكون أقوى بوجوده وأنا على قناعة بأنه سيكون أفضل في غضون شهر واحد.

"سقف التوقعات مرتفع جدا في ناديه. لست قلقا بشأن كيليان".

وشارك مبابي بديلا في الدقيقة 67 في مواجهة بلجيكا وبدا في حالة جيدة وحاول التسجيل وأهدر فرصة قبل عشر دقائق من النهاية فيما منعه حارس المرمى من التسجيل في الدقيقة 86.

