10 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات في أولمبياد الشطرنج العالمي بالمجر

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج، اعتماد مشاركة 10 لاعبين ولاعبات في الأولمبياد العالمي للشطرنج بنسخته الـ 45.

وتستضيف العاصمة المجرية بودابست الحدث العالمي، في الفترة من 10 إلى 23 سبتمبر الحالي بمشاركة نحو 190 دولة.

وغادرت بعثة المنتخب اليوم إلى المجر برئاسة تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، ويرافقه عبدالكريم المرزوقي الأمين العام للاتحاد.

ويضم الرجال 5 لاعبين، هم سالم عبدالرحمن، وعمران الحوسني، وعمار السدراني، وإبراهيم سلطان، وأحمد فريد، ومعهم المدرب الأرميني فلاديمير أكوبيان، والإداري سعود المرزوقي رئيس لجنة المنتخبات.

وتتألف قائمة منتخب السيدات من اللاعبات روضة السركال، ووافية درويش المعمري، ومريم عيسى، وزينب درويش، وعنود عيسى، ومعهن المدرب والتر أرانسيبيا والإدارية عائشة الحوسني.

ويشارك تريم مطر في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي على هامش الأولمبياد، بجانب حضور عدد من الكوادر الإدارية الوطنية في الحدث، منهم سلطان على الطاهر مستشار اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي، ومهدي عبدالرحيم مستشار لجنة الحكام، وسعود المرزوقي عضو لجنة الفعاليات في الاتحاد الدولي.

كما تشارك الحكمة موزة المعمري في الفعاليات، استعدادا للحصول على لقب حكم دولي.

وتوجه تريم مطر بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على رعاية المنتخب في المحفل العالمي، مؤكدا أن الشركات الوطنية، تلعب دورا كبيرا في تحقيق الإنجازات الرياضية للدولة في المحافل كافة.