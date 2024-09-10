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ديشامب ينجو من بلجيكا ويغرق في بحر صافرات الجماهير

9/10/2024 7:13:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، إنه لم يسمع صيحات وصافرات الاستهجان الموجهة إليه من الجماهير التي تواجدت في مدرجات ملعب ليون خلال الفوز 2 / صفر على بلجيكا في بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء أمس الاثنين.

وقرر ديشامب، الذي قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 2018، إراحة كيليان مبابي، نجم الفريق، في بداية المباراة، التي جاءت عقب خسارة منتخب (الديوك) 1 / 3 أمام ضيفه منتخب إيطاليا، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية بالقسم الأول من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، يوم الجمعة الماضي.

وقادت تلك الخطة المنتخب الفرنسي للفوز على بلجيكا أمس الاثنين، لكن ذلك لم ينقذ ديشامب، الذي خرج فريقه من الدور قبل النهائي لبطولة أمم أوروبا الأخيرة (يورو 2024)، من الانتقادات.

وقال ديشامب للصحفيين "كنت في غرفة تبديل الملابس"، موضحا سبب عدم سماعه لصافرات الاستهجان.

أضاف المدرب الفرنسي "لن أوجه أصابع الاتهام إلى نادٍ أو غيره، لكن من المؤسف بالطبع أن تلعب في ملعب ما وتوجد ردود أفعال مثل هذه. لكن بالنسبة لي، لست قلقا، رغم أنني أعلم أن جماهير ليون لا تدعمني بالكامل".

وكان ديشامب لاعبا ومدربا سابقا لفريق أولمبيك مارسيليا غريم ليون.

ولم ينج رالف رانجنيك، مدرب منتخب النمسا، من السقوط في دائرة الانتقادات.

وتبخرت سريعا النشوة التي مر بها المنتخب النمساوي في أعقاب ظهوره اللافت ببطولة أمم أوروبا الماضية، وذلك عقب تعادل الفريق 1 / 1 مع نظيره السلوفيني في الجولة الأولى بدوري الأمم، التي أعقبها الخسارة 1 / 2 أمام النرويج في العاصمة النرويجية أوسلو أمس الاثنين.

وصرح رانجنيك: "في أمم أوروبا، كانت لدينا شجاعة الفرق الأضعف".

أشار رانجنيك "لم يرغب أحد في اللعب ضدنا. لم يكن الأمر كذلك في هاتين المباراتين".

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