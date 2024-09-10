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كومان يفاجئ ديباي بعد انتقاله إلى البرازيل

9/10/2024 7:13:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أُكد رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا لكرة القدم، أن النجم المخضرم ممفيس ديباي لا يزال لديه مستقبل مع منتخب (الطواحين) رغم انضمامه لفريق كورينثيانز البرازيلي لكرة القدم.

ووقع ديباي عقدا سيبقيه مع الفريق البرازيلي حتى كانون الأول/ديسمبر 2026 في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن فريقه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وعلى عكس موقفه من انتقال ستيفن بيرجوين خارج أوروبا، قال كومان إن ديباي /30 عاما/ سيظل قيد الاختيار لصفوف المنتخب البرتقالي إذا كانت لياقته البدنية جيدة بما يكفي.

ووبخ كومان الأسبوع الماضي بيرجوين لإظهاره افتقاره للطموح الرياضي بقراره الرحيل عن أياكس الهولندي للانضمام لصفوف اتحاد جدة السعودي هذا الصيف.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن كومان قوله "لم أوافق على انتقال ستيفن بيرجوين إلى السعودية. ربما يكون الأمر مختلفا مع ممفيس".

أضاف كومان في حديثه للصحفيين "مستوى الدوري في البرازيل مختلف لذا لا بأس، لا يزال بإمكانه أن يكون جزءا من المنتخب الهولندي. لكن الأمر يعتمد على لياقته البدنية وما إذا كان سيصل إلى مستواه".

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