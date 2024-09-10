روسيا تتقدم في دونيتسك وتسيطر على 4 بلدات

واصلت القوات الروسية تقدمها في مقاطعة دونيتسك بوتيرة ثابتة، رغم الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية، الذي هدف أساسا إلى إبطاء التقدم الروسي في جبهات القتال في شرق أوكرانيا.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 بلدات في دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أنه نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها مجموعة من وحدات قوات الجنوب 'يوغ' تم السيطرة على بلدات كراسنوغوروفكا وغريغوروفكا وغاليتسينيفكا وفوديانيوي الواقعة في دونيتسك.

وبحسب البيان، تعد كراسنوغورفكا مركزا لوجستيا مهما للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، لافتة إلى وجود مصانع للإنتاج الصناعي، وتوجد قواعد للقوات الأوكرانية لإصلاح المعدات العسكرية المختلفة، مضيفة أن بهذه الخطوة فقد الجيش الأوكراني القدرة على استعادة الدبابات المتضررة ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن بلدة غاليتسينيفكا تقع على بعد 5 كيلومترات شرق أوكراينسك و3 كيلومترات جنوب غرب كارلوفكا، مؤكدة أن السيطرة عليها يساهم بوصول القوات الروسية إلى أوكراينسك من الشرق.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الاثنين، أن الجيش الروسي سيطر على بلدة ميمريك في دونيتسك.

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من السيطرة على 7 بلدات خلال الأسبوع الماضي، وآخرها زورافكا في شرقي أوكرانيا.

وخلال شهر أغسطس الماضي، أحرزت القوات الروسية تقدما كبيرا في أوكرانيا يزيد معدله على 15 كيلومترا مربعا في اليوم، معظمه في منطقة دونيتسك.