مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس تنطلق أول فبراير

تستضيف أبوظبي النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2025، خلال الفترة من 1 إلى 8 فبراير القادم، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وأعلنت رابطة لاعبات التنس المحترفات وشركة آي إم جي، اليوم، أن البطولة التي تقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، يشارك فيها 28 لاعبة في فئة الفردي و16 فريقا في فئة الزوجي.

وتقدم البطولة للجمهور فرصة حصرية للفوز برحلة إلى واشنطن، لحضور بطولة مبادلة سيتي دي سي المفتوحة المقررة في يوليو 2025، وذلك من خلال شراء تذاكر البطولة قبل 30 سبتمبر الجاري.

وتستضيف بطولة رابطة لاعبات التنس المحترفات من فئة 500 نقطة، مبادلة بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال سعادة حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، "نتطلع إلى تنظيم النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة بأعلى مستويات التميز، وملتزمون بدعم تنس المحترفات وتعزيز مكانة أبوظبي العالمية، من خلال تقديم تجارب رياضية عالمية المستوى".

من جهته أكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن البطولة تواصل حصد النجاحات، انطلاقا من تميزها في النسختين الماضيتين، إذ تعكس مدى الالتزام بتنظيم فعاليات عالمية في أبوظبي، مدعومة بثقة الاتحادات والهيئات الرياضية الرسمية، والبنية التحتية الهائلة التي توفر فرصا عديدة لأن تكون أبوظبي وجهة عالمية، تستقطب نخبة من ألمع نجوم ونجمات الرياضة من مختلف أنحاء العالم.