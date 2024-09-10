منتخب الإمارات يواجه المنتخب الإيراني اليوم في تصفيات كأس العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم مباراة مهمة مع نظيره المنتخب الإيراني في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى.
ويدخل الأبيض مباراة اليوم التي ستقام في استاد هزاع بن زايد بطموح الفوز والوصول إلى النقطة السادسة , بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف.
واختتم منتخبنا تحضيراته للمباراة بأداء حصة تدريبية أمس بقيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المعاون وبمشاركة جميع اللاعبين
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