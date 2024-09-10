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منتخب الإمارات يواجه المنتخب الإيراني اليوم في تصفيات كأس العالم

9/10/2024 6:11:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم مباراة مهمة مع نظيره المنتخب الإيراني في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى.

ويدخل الأبيض مباراة اليوم التي ستقام في استاد هزاع بن زايد بطموح الفوز والوصول إلى النقطة السادسة , بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واختتم منتخبنا تحضيراته للمباراة بأداء حصة تدريبية أمس بقيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المعاون وبمشاركة جميع اللاعبين

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