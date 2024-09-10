ترامب وهاريس.. من يكسب ثقة أمريكا؟



في ساحة السياسة الأمريكية، لا صوت يعلو فوق صوت المناظرة المرتقبة بين

دونالد ترامب، رجل الأعمال الملياردير والرئيس الأمريكي السابق الذي يمثل القوة الصاخبة والإثارة، وكاملا هاريس نائبة الرئيس التي تمثل الواقعية

والهدوء.

وتعد المناظرة اختباراً للإرادات، سيحاول كل منهما إقناع الأمريكيين بأنه هو من يملك الرؤية الصحيحة لقيادة الأمة الأمريكية في السنوات القادمة .. فمن يكسب ثقة أمريكا؟

فترامب الذي قاد رئاسةً مليئة بالتقلبات والصراعات لازال يحتفظ بقاعدة جماهيرية كبيرة تؤمن بفكرته حول "أمريكا أولاً"، بينما هاريس تمثل جيلًا جديدًا من القادة الذين يسعون إلى بناء أمريكا أكثر شمولية وعدالة.

ومن المتوقع وفقا لتقارير أمريكية أن يركز ترامب في هجومه على هاريس على دورها كنائبة للرئيس بايدن وسياسات الإدارة الحالية في ملفات الاقتصاد والهجرة والسياسة الخارجية.

وبحسب شبكة "سي إن إن" فقد توقعت هاريس أن ترامب سوف "يكذب" خلال المناظرة، وقالت إنها تتوقع هجمات بشأن هويتها العرقية والنوع الاجتماعي، بما يتماشى مع الطريقة التي هاجم بها ترامب من قبل الرئيس الأسبق، باراك أوباما والمرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة، هيلاري كلينتون، مشيرة إلى أنه قد يستحضر هويتها كامرأة سمراء أثناء المناظرة.

هاريس قد تقلب الأمور



وفي هذا الصدد علقت المؤرخة الرئاسية دوريس كيرنز غودوين أنها تعتقد "أنه إذا كانت (هاريس) مستعدة لذلك، فقد تكون هذه واحدة من تلك اللحظات التي يمكنها قلب الأمور فيها... يبدو لي من المدهش أن يفعل (ترامب) ذلك، ولكن ربما يفعله مع العلم باندفاعه، ويمكنني أن أتخيل أنها أعدت لذلك".

وأضافت غودوين وفقا لـ " سي إن إن"

أنها "متأكدة" أن ترامب يجب أن يعرف أنه إذا كانت هاريس "مستعدة لأي موضوع، فسيكون ذلك، ويمكنها حقًا قلب الأمر".

وأضافت هاريس في المقابلة، التي تم تسجيلها، الأربعاء الماضي، أثناء رحلتها إلى ولاية نيو هامبشاير، إنها تأمل في إثبات أن ترامب "يميل إلى القتال من أجل نفسه" وهو ما يتناقض مع التزامها هي بالعمل لمصلحة الناخبين.

وقالت هاريس: "ما أود الإشارة إليه هو ما نعرفه نحن، والكثير من الناس، بينما أسافر في جميع أنحاء البلاد خلال هذه الحملة، يميل (ترامب) إلى القتال من أجل نفسه، وليس من أجل الشعب الأمريكي. وأعتقد أن هذا سيظهر خلال المناظرة"



من جهتها تعتمد كامالا هاريس على قدرتها على مخاطبة جمهور واسع بطريقة تجمع بين الحزم والتعاطف. فهي تتميز بأسلوب يجمع بين الذكاء اللفظي والقدرة على إيصال الرسائل المعقدة ببساطة ووضوح.

فقد اشتهرت

هاريس بأدائها في مجلس الشيوخ كمحامية ذات خبرة، تجيد مواجهة النقاشات بأسلوب قانوني رصين وهادئ، مما يعزز من مصداقيتها أمام الجمهور.

قد تحاول التركيز على قضايا العدالة الاجتماعية، وحقوق الأقليات، وسياسات الصحة والتعليم التي تعزز المساواة. كما أنها قد تركز على الأزمات التي وقعت خلال فترة رئاسة ترامب مثل تعامله مع جائحة كورونا والانقسامات التي شهدتها أمريكا في عهده.

متى وأين ستقام المناظرة؟

تبدأ المناظرة الساعة 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:00 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء 10 سبتمبر .

وتقام المناظرة مباشرة على شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية ABC News من مركز الدستور الوطني في فيلادلفيا، بنسلفانيا.

وستستمر المناظرة لمدة 90 دقيقة مع فواصل إعلانية، ولن يكون هناك جمهور في الغرفة.

وسيتولى ديفيد موير ولينسي ديفيس، مقدما برنامج إيه بي سي وورلد نيوز تونايت، إدارة المناظرة.

ولن يضطر المذيعان إلى التعامل مع مرشحين يقاطعان بعضهما البعض لأن الميكروفونات ستكون مغلقة عندما لا يتحدث أي منهما.

وكانت هذه أيضاً قواعد المناظرة التي جرت في وقت سابق من هذا العام بين ترامب وبايدن، بعد مناظرة عام 2020 المزعجة بينهما.

كانت هاريس تأمل في تشغيل الميكروفونات طوال المناظرة لأن الشكل الحالي، كما قالت حملتها، "يحمي دونالد ترامب من المباحثات المباشرة مع نائب الرئيس".

وسيكون لترامب الكلمة الأخيرة في المناظرة، واختارت هاريس الظهور على الجانب الأيمن من شاشات التلفزيون.

ولن تتم مشاركة أي مواضيع أو أسئلة مسبقاً مع المرشحين أو فرقهم الانتخابية، ولن يُسمح بأي دعم أو ملاحظات مكتوبة مسبقًا على المسرح.

لن يكون لدى المرشحين سوى قلم ودفتر ملاحظات وزجاجة ماء، ولا يمكنهما التفاعل مع موظفي الحملة أثناء الفواصل الإعلانية.

ولا يُسمح لأي منهما بالابتعاد عن المنصة - كما فعل ترامب ضد هيلاري كلينتون في عام 2016.

ووفقا لـ " بي بي سي" فإن المناظرات الرئاسية تشكل معالم مهمة في الحملة الانتخابية يمكنها إعادة تشكيل السباق، وتعد فرصة فريدة للمرشحين لمحاولة نشر انطباع جيد لدى الناخبين حيث تنتشر المقاطع على نطاق واسع ويتم إعادة تشغيل المقاطع الصوتية مرارًا وتكرارًا.

سيكون هذا مهماً بشكل خاص بالنسبة لكامالا هاريس، التي التزمت إلى حد كبير بالمشاركات المكتوبة مسبقا في حملتها حتى الآن.

كيف يستعد المرشحون؟

تستعد هاريس من خلال العمل مع المحامية في واشنطن كارين دان، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، التي تقول إن دان ساعدت السياسيين الديمقراطيين في التخطيط للمناظرات لمدة عقدين تقريبًا.

قالت المرشحة الديمقراطية لعام 2016 هيلاري كلينتون للصحيفة إن دان، التي تمثل غالباً شركات التكنولوجيا في المحكمة، تعمل "بحب صارم".

وقالت كلينتون: "إنها لا تخشى أن تقول، هذا لن ينجح... لكنها تقوم بتشجيع المرشح".

من ناحية أخرى، يتخلى ترامب عن معظم تكتيكات التحضير للمناظرة الكلاسيكية، وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية.

ونقلت شبكة إيه بي سي نيوز عن مستشار الحملة قوله إن تحضير الرئيس السابق للمناظرة "يُسمى دونالد ترامب يتحدث إلى الناخبين".

ومن بين المستشارين البارزين للرئيس السابق في الفترة التي سبقت هذه المناظرة تولسي جابارد، عضو الكونجرس الديمقراطي السابقة التي اشتبكت مع هاريس خلال المناظرات التمهيدية للحزب عام 2020، وعضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية فلوريدا مات غيتز.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز