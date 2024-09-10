فلاي دبي تدشن رحلاتها المنتظمة إلى مدينتي كيش وكرمان في إيران



دشنت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى كل من جزيرة كيش وكرمان في إيران حيث هبطت الرحلتين الإفتتاحيتين في 07 و 09 سبتمبر على التوالي.



واستقبلت كلا الرحلتين برشاشات المياه التقليدية في كل من مطاري كيش وكرمان وبحضور مسؤولي المطارين حيث ستخدم الناقلة مدينة كيش بوقع أربع رحلات إسبوعيا وكرمان برحلتين اسبوعيا.



وتعد فلاي دبي أكبر مشغل للرحلات في السوق الإيراني حيث تخدم ثماني وجهات بواقع 61 رحلة اسبوعيا .



وكانت الناقلة قد بدأت خدماتها إلى إيران في 10 اغسطس من العام 2014 برحلات إلى مدينة مشهد، ومع إنطلاق رحلات فلاي إلى جزيرة كيش ومدينة كرمان تنمو شبكة فلاي دبي في إيران إلى ثماني وجهات تشمل إيران وشيراز ولار ومشهد وبندر عباس وأصفهان إضافة إلى كيش وكرمان.



وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "نحن سعداء بنمو شكبتنا في إيران لتخدم ثماني وجهات توفر لمسافرينا خيارات سفر متنوعة وتسهم في تعزيز حركة التجارة والسياحية عبر مركز الطيران الدولي في دبي."



وأضاف عبيدالله "ملتزمون دوماً بإستكشاف فرص النمو وإفتتاح الأسواق والوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشر من وإلى دبي وتوفير رحلات متابعة أكثر سهولة لمسافرينا عبر شبكتنا المتنامية."



وتوفر فلاي دبي لمسافريها رحلات ربط مريحة بدبي وعبر شبكتها المتنامية والاستمتاع بتجربة سفر أكثر راحة عبر أسطول طائراتها الحديثة من طراز بوينغ 737 سواء على درجة الاعمال او الدرجة السياحية.

وكانت الناقلة قد إفتتحت خدماتها اليومية إلى إسلام آباد ولاهور في باكستان ابتداءً من 01 يوليو و مدينة بازل في سويسرا اعتباراً من 02 أغسطس.



تسيّر فلاي دبي رحلات إلى أكثر من 125 وجهة، 90 منها لم تكن ترتبط برحلات مباشرة مع دبي.



تفاصيل الرحلات للوجهتين

تشغل فلاي دبي رحلاتها

إلى مطاري كيش و كرمان الدوليين من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي. وستكون هذه الرحلات ضمن اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الامارات، مما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات لرحلات المتابعة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.



أسعار الرحلات



تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار كيش الدولي من 6,620 درهمًا، و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,400 درهم. وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من كيش إلى دبي من 1,160 دولاراً أمريكياً و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 335 دولاراً أمريكياً.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى كرمان من 6,620 درهماً و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,400 درهماً. فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من كيش إلى دبي من 1,140 دولاراً أمريكياً و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 335 دولاراً أمريكياً.

