3 طرق للاستعلام عن مراكز الاقتراع

MENAFN - Khaberni) خبرني -دعت الهيئة المستقلة للانتخاب الناخبين إلى الاستعلام عن أماكن مراكز وصناديق الاقتراع، قبل التوجه للإدلاء بأصواتهم، وذلك لضمان وصولهم إلى المعلومات المحدَّثة والدقيقة.

وأكدت الهيئة، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للناخبين الاستعلام عن مراكز اقتراعهم بسهولة عبر عدة وسائل، أولها إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم الوطني إلى الرقم 94455، حيث يتم الرد حول مكان مركز وصندوق الاقتراع المحدَّد.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان المواطنين الاستفادة من الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب" "، حيث يمكن إدخال الرقم الوطني للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بمكان الاقتراع والصندوق.

وبيّنت أنه يمكن الاستعلام كذلك عبر الخط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة على رقم 117100، وذلك من خلال الاتصال وتزويد الفريق المختص بالرقم الوطني للحصول على التفاصيل المطلوبة حول مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أنه في ظل وجود ضغط على بعض الشبكات، يمكن المحاولة من خلال شبكة أخرى، في حال التأخر بالرد على الرسالة النصية.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل عملية الاقتراع وضمان وصول المواطنين إلى المعلومات المحدَّثة بشكل دقيق وسريع، بما يسهم بتجنب أي تأخير أو إرباك.