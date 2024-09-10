3 طرق للاستعلام عن مراكز الاقتراع

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- Khaberni) خبرني -دعت الهيئة المستقلة للانتخاب الناخبين إلى الاستعلام عن أماكن مراكز وصناديق الاقتراع، قبل التوجه للإدلاء بأصواتهم، وذلك لضمان وصولهم إلى المعلومات المحدَّثة والدقيقة.
وأكدت الهيئة، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للناخبين الاستعلام عن مراكز اقتراعهم بسهولة عبر عدة وسائل، أولها إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم الوطني إلى الرقم 94455، حيث يتم الرد حول مكان مركز وصندوق الاقتراع المحدَّد.
وأوضحت الهيئة أنه بإمكان المواطنين الاستفادة من الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب" "، حيث يمكن إدخال الرقم الوطني للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بمكان الاقتراع والصندوق.
وبيّنت أنه يمكن الاستعلام كذلك عبر الخط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة على رقم 117100، وذلك من خلال الاتصال وتزويد الفريق المختص بالرقم الوطني للحصول على التفاصيل المطلوبة حول مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أنه في ظل وجود ضغط على بعض الشبكات، يمكن المحاولة من خلال شبكة أخرى، في حال التأخر بالرد على الرسالة النصية.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل عملية الاقتراع وضمان وصول المواطنين إلى المعلومات المحدَّثة بشكل دقيق وسريع، بما يسهم بتجنب أي تأخير أو إرباك.
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