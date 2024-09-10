اربد الأولى الأكثر أصواتًا ومعان النسبة الأكبر حتى الـ9:30 صباحًا

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- Khaberni) خبرني - تصدرت الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة اربد عدد أصوات المقترعين في الانتخابات النيابية 2024، حتى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء.
وبحسب ما أظهر تحديث إحصاءات الهيئة فقد سجلت معان نسبة الاقتراع الأكبر مقارنة بين عدد المقترعين، حيث بلغ عددهم 5620 مقترعًا ومقترعة، من اصل الناخبين في الدائرة البالغ عددهم 57 ألفًا و414 ناخبًا وناخبة.
وبلغ عدد أصوات المقترعين في إربد الأولى 20216 مقترعًا ومقترعة من أصل 569 ألفًا و 974 ناخبًا وناخبة بعد مضي ساعتين ونصف على بدء التصويت في تمام الساعة السابعة صباحًا.
وفي العقبة بلغ عدد أصوات المقترعين فيها 2648 مقترعًا ومقترعة فيما وصل عدد المقترعين في دائرة عمّان الأولى إلى 11 ألفا و321 مقترعًا ومقترعة من أصل 617 ألفًا و759.
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