اربد الأولى الأكثر أصواتًا ومعان النسبة الأكبر حتى الـ9:30 صباحًا

MENAFN - Khaberni) خبرني - تصدرت الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة اربد عدد أصوات المقترعين في الانتخابات النيابية 2024، حتى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما أظهر تحديث إحصاءات الهيئة فقد سجلت معان نسبة الاقتراع الأكبر مقارنة بين عدد المقترعين، حيث بلغ عددهم 5620 مقترعًا ومقترعة، من اصل الناخبين في الدائرة البالغ عددهم 57 ألفًا و414 ناخبًا وناخبة.

وبلغ عدد أصوات المقترعين في إربد الأولى 20216 مقترعًا ومقترعة من أصل 569 ألفًا و 974 ناخبًا وناخبة بعد مضي ساعتين ونصف على بدء التصويت في تمام الساعة السابعة صباحًا.

وفي العقبة بلغ عدد أصوات المقترعين فيها 2648 مقترعًا ومقترعة فيما وصل عدد المقترعين في دائرة عمّان الأولى إلى 11 ألفا و321 مقترعًا ومقترعة من أصل 617 ألفًا و759.