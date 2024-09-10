«بن غاطي» تعلن عن مسابقة عالمية للتصوير الفوتوغرافي المعماري بجوائز تفوق نصف مليون دولار

أعلنت شركة بن غاطي للتطوير العقاري عن تعاونها مع حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع والتصميم الرائدة في دبي والتابعة لمجموعة تيكوم، وهيئة دبي للثقافة والفنون (DCAA) لإطلاق مسابقة تصوير فوتوغرافي معماري ذات جوائز قيمة للمبدعين حول العالم.

تبلغ قيمة جوائز المسابقة العالمية (200/20)، مليوني درهم (حوالي 544,528 ألف دولار)، وتهدف المسابقة إلى تمكين المجتمع الإبداعي والاحتفاء بالمهارات الفنية والابتكار. ستقام المسابقة من سبتمبر 2024 إلى مارس 2025، حيث سيتم تكريم 20 مصورًا في حفل ضخم يُقام في دبي.

سيتنافس المشاركون على مجموعة من الجوائز الاستثنائية، بدءًا من شقة فاخرة في أحد مشاريع بن غاطي، وصولًا إلى مجموعة حصرية من المنتجات الفاخرة التي يقدمها شركاء بن غاطي، بما في ذلك سيارة مرسيدس-بنز وساعة يد من جاكوب آند كو إضافة إلى ذلك، سيتم نشر أعمال المصورين الفائزين في منشور بن غاطي.

ستقوم لجنة تحكيم عالمية ومحلية بتقييم المشاركات التي ستُقدم خلال 200 يوم من المسابقة، والتي تضم رئيس مجلس إدارة بن غاطي، محمد بن غاطي، والمصور الإماراتي المعروف علي عيسى، وخديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، والمصور الإماراتي وخبير الطب الشرعي جاسم العوضي، والمصور الفوتوغرافي الشهير ومنتج الأفلام أرتيم شيستاكوف. ستقوم اللجنة بتقييم المشاركات بناءً على معايير الإبداع والتكوين الفني والمهارة الفنية والتأثير العاطفي قبل اختيار 20 فائزًا.

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي: «نحن فخورون بالإعلان عن أكبر مسابقة تصوير لدينا حتى الآن. مسابقة التصوير الفوتوغرافي 200/20 هي احتفال بالتميز الفني وتجسيد لالتزام بن غاطي بالإلهام والاحتفاء بالفن في جميع أعمالنا. من خلال توفير هذه المنصة للفنانين لعرض أعمالهم. تهدف هذه المسابقة إلى تعزيز الابتكار والاحتفاء بالإنجازات الرائعة في المجتمع الفني العالمي».

وأضاف: «يؤكد تعاوننا مع هيئة دبي للثقافة والفنون وحي دبي للتصميم على رؤيتنا المشتركة للارتقاء بقطاع الفنون وتزويد المواهب الإبداعية بفرص النمو والازدهار. نحن لا نحتفي فقط بالتصوير الفوتوغرافي، بل نعمل على تعزيز حوار ثقافي نابض بالحياة يمتد تأثيره عالميًا.»

وسوف يستضيف حي دبي للتصميم على هامش هذه المنافسة ورش عمل للتصوير الفوتوغرافي من تقديم الخبراء، لمساعدة المصوّرين على صقل مهاراتهم الفنية والتقاط الصور المميّزة التي تعكس جمالية الهندسة المعمارية. وستقوم كذلك نخبة بارزة من المهندسين المعماريين في حي دبي للتصميم بتنظيم جلسات حوارية ملهمة لرفع الوعي بقطاع التصميم وتعزيز معرفة المصوّرين به، في ظلّ تسليط الضوء على قطاع الهندسة المعمارية العالمي والمزدهر في دبي.

أعلنت بن غاطي عن تفاصيل ولوجستيات المسابقة عبر منصاتها الاجتماعية. تمثل هذه المسابقة فرصة مهمة للفنانين لعرض مواهبهم عالميًا، مما يؤكد التزام الشركة بتعزيز الابتكار داخل المجتمع الإبداعي الدولي.