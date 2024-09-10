يوفر 160 وحدة سكنية.. «فام القابضة» تُسلم مشروع «آرت تاور»

كشفت مجموعة فام القابضة، عن إنجاز مشروع «آرت تاورART TOWER» المطل على شارع النهدة، مقابل مركز صحارى التجاري بين إمارتي الشارقة ودبي.

ويتكون «آرت تاور» من 18 طابقاً سكنياً، ويضم 160 شقة سكنية بتصاميم متنوعة ومساحات مختلفة تلائم كافة الاحتياجات والمتطلبات، خاصة وأنه محاط بالعديد من المراكز الحيوية من مراكز التسوق الكبرى والمحلات الخدمية اليومية، مما يضيف نمط حياة متكاملة .

وتتنوع وحدات مشروع «آرت تاور» ما بين شقق استوديو، وشقق بغرفة وصالة، وأخرى بغرفتين وصالة، جميعها مصممة بمساحات توفر أعلى مستويات الراحة والرفاهية.

وأكدت «فام القابضة»، حرصها على تنفيذ كافة مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، ما يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة، وبالسوق العقاري بالإمارات.

ويتميز مشروع «آرت تاور» بكونه أول برج في المنطقة يضم لوحات فنية أصلية من إبداعات الفنان الإماراتي محمد الحمادي، ما يمنحه طابعًا فنيًا وثقافيًا فريدًا، معبراً عن حضارة وتاريخ دولة الإمارات.

من جانبه أكد الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة «فام القابضة»: أن إنجاز وتسليم مشروع «آرت تاور» يمثل حلقة جديدة في مسيرة إنجازات الشركة التي تتواصل بإنجاز وتسليم العديد من المشاريع وفق المواعيد المعلنة.

قال موسى، إن إمارة الشارقة تعد أرضاً خصبة للمشاريع العقارية، بسبب تعدد العوامل والمميزات الموجودة في الإمارة، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها، وحزمة القوانين الاستثمارية التي تعتمدها.