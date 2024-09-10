يوفر 160 وحدة سكنية.. «فام القابضة» تُسلم مشروع «آرت تاور»

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت مجموعة فام القابضة، عن إنجاز مشروع «آرت تاورART TOWER» المطل على شارع النهدة، مقابل مركز صحارى التجاري بين إمارتي الشارقة ودبي.
ويتكون «آرت تاور» من 18 طابقاً سكنياً، ويضم 160 شقة سكنية بتصاميم متنوعة ومساحات مختلفة تلائم كافة الاحتياجات والمتطلبات، خاصة وأنه محاط بالعديد من المراكز الحيوية من مراكز التسوق الكبرى والمحلات الخدمية اليومية، مما يضيف نمط حياة متكاملة .
وتتنوع وحدات مشروع «آرت تاور» ما بين شقق استوديو، وشقق بغرفة وصالة، وأخرى بغرفتين وصالة، جميعها مصممة بمساحات توفر أعلى مستويات الراحة والرفاهية.
وأكدت «فام القابضة»، حرصها على تنفيذ كافة مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، ما يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة، وبالسوق العقاري بالإمارات.
ويتميز مشروع «آرت تاور» بكونه أول برج في المنطقة يضم لوحات فنية أصلية من إبداعات الفنان الإماراتي محمد الحمادي، ما يمنحه طابعًا فنيًا وثقافيًا فريدًا، معبراً عن حضارة وتاريخ دولة الإمارات.
من جانبه أكد الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة «فام القابضة»: أن إنجاز وتسليم مشروع «آرت تاور» يمثل حلقة جديدة في مسيرة إنجازات الشركة التي تتواصل بإنجاز وتسليم العديد من المشاريع وفق المواعيد المعلنة.
قال موسى، إن إمارة الشارقة تعد أرضاً خصبة للمشاريع العقارية، بسبب تعدد العوامل والمميزات الموجودة في الإمارة، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها، وحزمة القوانين الاستثمارية التي تعتمدها.
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