المؤشر نيكاي الياباني يتراجع للجلسة السادسة قبل بيانات أمريكية

هبط المؤشر نيكاي الياباني للجلسة السادسة على التوالي، الثلاثاء، وسط حذر بين المستثمرين قبل تقرير التضخم في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية الشهر الجاري.

وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض 0.16 بالمئة إلى 36159.16 نقطة، وذلك بعد أن ارتفع بنحو 0.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم الأقل سعراً بعد عمليات بيع واسعة في الآونة الأخيرة.

وتترقب الأسواق حالياً تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره الأربعاء.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أيضاً مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض 0.35 بالمئة إلى 2576.54 نقطة، في تراجع للجلسة الخامسة على التوالي.

وهبط سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.59 بالمئة، فيما خسرت شركة تيرومو لصناعة المعدات الطبية 3.19 بالمئة.

وصعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات التكنولوجيا مع ارتفاع سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في إنتاج معدات تصنيع الرقائق 3.53 بالمئة في مكاسب هي الأكبر على المؤشر نيكاي.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 1.96 بالمئة.

ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفعت أسهم 86 منها وانخفضت أسهم 138، واستقر سهم واحد.

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