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«دانة غاز»: «بيرل بيتروليوم» تبدأ إجراءات التحكيم ضد «إنيرفلكس»

9/10/2024 5:28:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت شركة دانة غاز، إن شركة بيرل بيتروليوم باشرت إجراءات التحكيم ضد شركة إنيرفلكس، مقاول الهندسة والمشتريات والبناء الخاص بمشروع زيادة إنتاج الغاز خورمور 250.

وقالت الشركة في بيان لها: لاحقاً لإفصاح الشركة لسوق أبوظبي بتاريخ 20 أغسطس 2024، تود شركة دانة غاز ش.م.ع. إبلاغكم بأن شركة بيرل بيتروليوم المحدودة («بيرل») قد باشرت إجراءات التحكيم ضد شركة إنيرفلكس (Enerflex) مقاول الهندسة والمشتريات والبناء الخاص بمشروع زيادة إنتاج الغاز خورمور 250.

وأضافت الشركة في البيان، ففي تاريخ 19 أغسطس أصدرت شركة بيرل إشعاراً رسمياً بإنهاء العلاقة التعاقدية مع شركة إنيرفلكس، نتيجة لضعف أدائها المتعلق بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها. وقد دخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ بتاريخ 9 سبتمبر، وبناءً عليه بدأت شركة بيرل إجراءات التحكيم وفقاً للعقد المبرم بهدف استرداد التكاليف والمطالبة بالأضرار الناشئة عن ضعف أداء شركة إنيرفلكس.

وقالت «دانة غاز»: تلتزم شركة بيرل بضمان إتمام المشروع بنجاح وحماية مصالح أصحاب العلاقة ومصالح شعب إقليم كردستان العراق. وستقوم دانة غاز بإطلاع السوق على تاريخ الانتهاء المتوقع الجديد للمشروع، حيث تعمل مع شركائها في بيرل بتروليوم لوضع المشروع في المسار الصحيح.

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