تباطؤ معدل البطالة في بريطانيا لأقل مستوى منذ يناير 2024

تباطأ معدل البطالة في بريطانيا خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو مسجلاً 4.1%، ومقابل 4.2% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.

ويعد معدل البطالة المسجل في بريطانيا على مدار فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو الماضي هو أقل مستوى منذ الربع السنوي المنتهي في يناير 2024.

ووفقاً للبيانات، بلغ معدل التوظيف في المملكة المتحدة مستويات 74.8% بزيادة 0.5% عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة لتلك الفترة.

في الوقت نفسه، كان هناك 857 ألف وظيفة شاغرة على مدار الفترة من يونيو وحتى أغسطس ما يشكل تراجعاً بمقدار 42 ألف وظيفة عن الربع المنتهي في مايو.

وارتفع متوسط الأجور العادية المعدلة وفقاً لمعدل التضخم 2.2% في فترة الربع سنوي المنتهي في يوليو على أساس سنوي. أما متوسط الأجور التي لا تأخذ في الاعتبار المكافآت فقفزت بنسبة 5.1%.

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