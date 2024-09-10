بعد 5 أشهر من التباطؤ.. التضخم في مصر يعاود الارتفاع خلال أغسطس

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع بشكل غير متوقع إلى 26.2 بالمئة في أغسطس من 25.7 بالمئة في يوليو.

ترجع أسباب الارتفاع الذي جاء بعد 5 أشهر من التباطؤ، إلى زيادات أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 14.3%، وخدمات النقل بنسبة 14.9%، وكذلك مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1%.

أما مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود، فارتفعت بنسبة 0.4% على أساس شهري، لكنها بلغت 17.8% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 2.1 بالمئة في أغسطس من 0.4 بالمئة في يوليو. وعادت وتيرة الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى التسارع بارتفاع بلغ 1.8 بالمئة الشهر الماضي بعد أن تباطأت في الشهر السابق إلى زيادة بلغت 0.3 بالمئة. وجاءت أعلى 29 بالمئة عن العام الماضي.

وتوقع استطلاع للرأي شمل 19 محللاً أن يتراجع التضخم في المدن خلال أغسطس إلى ​​25.1 بالمئة في المتوسط.

وكانت سارة سعادة من سي.آي.كابيتال من بين عدد قليل من المحللين الذين توقعوا تسارع التضخم.

وقالت لرويترز بعد إعلان البيانات «توقعنا ذلك، تعكس بيانات أغسطس زيادة أسعار الطاقة في الأسبوع الأخير من يوليو. وشمل ذلك السولار بما له من تأثير واسع».

وارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار منتجات غذائية مثل الخضروات خلال فصل الصيف ورفع أسعار الوقود بما يتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة قرب نهاية يوليو وتذاكر المترو 25 إلى 33 بالمئة في بداية أغسطس، إضافة إلى زيادة في تعريفة الكهرباء تتراوح بين 21 إلى 31 بالمئة.

وتراجع التضخم تدريجياً من مستوى غير مسبوق بلغه في سبتمبر الماضي عند 38 بالمئة مما جعل سعر الفائدة الحقيقي الذي يبلغ معدله الاسمي حالياً 27.25 بالمئة إيجابياً في يوليو للمرة الأولى منذ يناير 2022.

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