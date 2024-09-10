استقرار الأسهم الأوروبية مع تراجع أسترازينيكا وارتفاع شركات التكنولوجيا

استقرت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بعد ارتفاعها واحد بالمئة في الجلسة السابقة، بينما يحلل المستثمرون مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية انتظاراً لقيام الأوروبي بخفض متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.24% إلى 510.40 نقاط خلال التداولات.

كما ارتفع داكس الألماني 0.15% وكاك الفرنسي 0.57% ، فيما تراجع فوتسي البريطاني 0.40% .

وكانت أسترازينيكا أكبر الخاسرين على المؤشر وهبط سهمها خمسة بالمئة، بعدما أظهرت نتائج دراسة مفصلة أن دواءها التجريبي لعلاج سرطان الرئة لم يحسن بشكل كبير النتائج العامة لبقاء المرضى على قيد الحياة.

وتراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية واحداً بالمئة.

ونزل المؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في البلاد إلى اثنين بالمئة في أغسطس.

وأظهرت بيانات العمل في بريطانيا أن متوسط الدخل الأسبوعي، باستثناء الحوافز، ارتفع 5.1 بالمئة عن العام السابق خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يوليو.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2 بالمئة.

وتلقى المؤشر دعماً من مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا. وارتفع سهم كابجيميني 4.1 بالمئة، وزاد سهم ساب 0.8 بالمئة على التوالي بعد إعلان شركة أوراكل نتائج مبهرة.

ونزل سهم شركة أمبليفون لصناعة أجهزة السمع خمسة بالمئة بعدما قالت شركة أبل إن سماعاتها الجديدة (إيربودز) يمكن أن تساعد على السمع.

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