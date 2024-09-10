بعد معركة استمرت 10 سنوات.. أبل تخسر قضية ضريبية بـ 13 مليار يورو

أصدرت المحكمة العليا الأوروبية حكماً ضد شركة أبل في معركة قضائية استمرت 10 سنوات مع عملاق التكنولوجيا بشأن شؤونها الضريبية في أيرلندا.

يأتي هذا النطق من محكمة العدل الأوروبية بعد ساعات من كشف شركة أبل عن مجموعة من العروض الجديدة للمنتجات، في محاولة لإحياء مجموعات آيفون وآبل ووتش وأير بود.

وفي عام 2014، فتحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحقيقاً في مدفوعات أبل الضريبية في أيرلندا، المقر الرئيسي لشركة التكنولوجيا العملاقة في الاتحاد الأوروبي.

وأمرت المفوضية في عام 2016 دبلن باسترداد ما يصل إلى 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة من شركة أبل، قائلة في ذلك الوقت إن شركة التكنولوجيا تلقت مزايا ضريبية «غير قانونية» من أيرلندا على مدار عقدين من الزمن.

وفي عام 2019، استأنفت شركة أبل وأيرلندا قرار المفوضية، وفي عام 2020، انحازت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلى شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. وألغت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية لعام 2016 وقالت إن الذراع التنفيذية لم تثبت أن الحكومة الأيرلندية منحت أبل ميزة ضريبية.

بدورها، استأنفت المفوضية قرار المحكمة العامة، وأحالت الدعوى إلى محكمة العدل الأوروبية.

وتسلط القضية، التي بدأت لأول مرة في عهد رئيسة المنافسة المنتهية ولايتها مارغريت فيستاجر، الضوء على الصراع المستمر بين شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة والاتحاد الأوروبي، الذي سعى إلى معالجة قضايا تتراوح من حماية البيانات إلى الضرائب ومكافحة الاحتكار.

ولم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي وجدت فيها شركة أبل نفسها في مرمى نيران الاتحاد الأوروبي.

وأخيراً، فرضت المفوضية على شركة آيفون غرامة احتكارية قدرها 1.8 مليار يورو (1.99 مليار دولار) في مارس لإساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق توزيع تطبيقات بث الموسيقى.

وبشكل منفصل، أجبر قانون الأسواق الرقمية الشامل للاتحاد الأوروبي الشركات على تغيير بعض ممارساتها في أوروبا. وفتحت المفوضية تحقيقات مختلفة بموجب قانون الأسواق الرقمية في شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك أبل وألفا بت وميتا.

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