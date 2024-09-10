هواوي ترد بقوة على آيفون 16 وتعيد تدوير عجلة الابتكارات في الهواتف المحمولة

ربما يظن البعض أن عجلة التكنولوجيا في عالم الموبايلات قد توقفت عن الدوران، بعدما غابت أغلب الشركات الكبرى عن مجال الابتكار والأفكار المجنونة، وباستثناء الهاتف القابل للطي من لم تخض الشركات المغامرة في إيجاد حلول لما يعيب تلك الأجهزة من صغر حجم الشاشة، ولكن يبدو أنه بالتزامن مع طرح أبل لجهازها الجديد آيفون 16، الذي رغم ما يحمله من تطويرات إلا أنه لا يزال يلعب في المنطقة الآمنة دون مغامرات، في ذلك الوقت قررت أن توجد الحل وتخرج عن المألوف أخيراً.

هاواوي كشفت عما تسميه أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في العالم ، بعد ساعات فقط من تقديم منافستها أبل لهاتف آيفون 16، في إطلاق تم توقيته بعناية يوم الثلاثاء وأثار ضجة كبيرة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة.

ويأتي ابتكار هواوي بالهاتف ثلاثي الطي ليحل مشكلة الهواتف القابلة للطي والتي تتمحور حون كونها عند فتح طيتها لا يكون الجهاز لوحياً حقيقياً، وهو ما يجعله ليس مناسباً أو كافياً للأعمال لصغر حجم الشاشة التي لم تخرج عن 8 إنش، مع أبعاد ليست منطقية كجهاز لوحي لصعوبة الدمج بين أبعاد اللوحي وأبعاد الشاشة الخارجية عند الاستخدام كهاتف عادي.

ووفقاً لتقرير نشرته «CNN» فهواوي تشهد حالياً عودة مذهلة بعد إطلاق نماذج مثل Mate 60 Pro، وفي أغسطس، أبلغت هواوي عن زيادات مزدوجة في كل من الإيرادات والأرباح، رغم العقوبات الأمريكية.

طلب مسبق

المبيعات الناجحة لهاتف Mate XT، الذي حصل على أكثر من 3.7 مليون طلب مسبق منذ توفره عبر الإنترنت يوم السبت، ستكون دليلاً آخر على انتعاش الشركة المستمر، ويبدأ سعره من 2,800 دولار.

وقال ريتشارد يو، رئيس قسم المستهلكين في هواوي، في حدث الإطلاق المباشر أن الهاتف الذكي استغرق تطويره خمس سنوات، مما أدى إلى «اختراقات» في تكنولوجيا الشاشة والمفصلات.

وأضاف: «هواوي Mate XT هو أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في العالم، وأكبر وأرق هاتف قابل للطي في العالم، نحن أول من حقق الطي الخارجي (في الهواتف الذكية) وأول من أنشأ هاتفًا يطوى للداخل بدون فجوات».

يتميز الهاتف بثلاثة لوحات يمكن طيها حتى ثلاث مرات، وفقًا ليو، يحتوي على شاشة بحجم 10.2 بوصة ويتوفر باللونين الأحمر والأسود، وبأبعاد للشاشة الداخلية طبيعية 9:16، والتي تمكن من ممارسة الأعمال بشكل طبيعي، ولا تجبر التطبيقات على تصميم خاص للأبعاد أو ضغط لمناسبة شاشات الأجهزة القابلة للطي الاعتيادية.

منافسة أبل

وجاء إطلاق المنتج صباح اليوم الثلاثاء بعد ساعات فقط من كشف المنافس أبل (AAPL) عن مجموعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك آيفون 16، أول هاتف ذكي مصمم خصيصًا للذكاء الاصطناعي التوليدي (AI)، والتي أطلقت عليه الشركة الأمريكية «ذكاء أبل».

وقالت أمبر ليو، مديرة الأبحاث في شركة Canalys لأبحاث السوق، إن التعافي السريع لهواوي «يتحدى مباشرة» أداء أبل في الصين، ثاني أكبر سوق لها والذي يمثل أكثر من 20% من شحناتها العالمية.

وأضافت أن هذا يأتي بعد أن هيمنت شركات الهواتف الذكية الصينية على المراكز الخمسة الأولى محليًا على أساس ربع سنوي لأول مرة على الإطلاق، مما دفع أبل إلى المركز السادس.

وقالت ليو لشبكة «CNN»: «يشير التوقيت القريب لإطلاق منتجات هواوي وأبل إلى بداية موجة تنافسية جديدة في السوق الصينية الفاخرة، ستشمل مجالات المنافسة الرئيسية المنتجات الرائدة، وقدرات البرمجيات ونشر الذكاء الاصطناعي».

وقالت أبل إن الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT، على آيفون 16 سيسمح للمستخدمين بإنشاء نصوص وصور باستخدام الأوامر الطبيعية، ومن غير الواضح ما إذا كان Mate XT يتضمن أي ميزات للذكاء الاصطناعي، حيث لم تكشف الشركة عن ذلك بعد.

تركيز واضح

وقال جين بارك، كبير المحللين في ممارسة الهواتف القابلة للطي في «كاونتربوينت ريسيرشز»، إن الشركة تركز بوضوح على شاشة أكبر ووقت استخدام بطارية ممتد، مضيفاً: «أعتقد أن هذه المحاولة الأخيرة يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في حجم الشاشة للهواتف القابلة للطي من نوع الكتاب، والتي تتراوح حاليًا من 7 بوصات إلى 8 بوصات».

ويقول المحللون إن نجاح الإطلاق سيعتمد جزئيًا على تسعير الهاتف وتوافره، حيث تعتقد أمبر ليو، مديرة الأبحاث في شركة Canalys لأبحاث السوق أن المبيعات الفعلية ستكون أقل من عدد الطلبات المسبقة لهذه الأسباب.

وارتفعت مبيعات الهواتف الذكية الرئيسية لهواوي بنسبة 72% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وزعم صانعو السياسات الأمريكيون أن هواوي تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي، مدعين أن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم معدات الشركة للتجسس، وهو الأمر الذي نفته الشركة الصينية مرارًا، لكن ذلك لم يمنع بعض حلفاء أمريكا - مثل المملكة المتحدة - من تقييد دور هواوي في بناء شبكات 5G.

ومنع الحظر الأمريكي شركات مثل جوجل، من تزويد أجهزة هواوي الجديدة بخدمات جوجل في بنظام التشغيل أندرويد الخاص بها، وهي القيود التي وجهت ضربة كبيرة لطموحات الشركة الصينية في مجال الهواتف الذكية في ذلك الوقت، ومازالت تنغص تجربة تلك الهواتف الرائدة.

وتعود هواوي مرة أخرى إلى القمة. كما أنها تتجه إلى أعمال جديدة. في العام الماضي، أطلقت سيارة سيدان كهربائية لمنافسة موديل S من تسلا. ولديها طموحات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي وقت سابق من هذا العام، أدرجت Nvidia (NVDA) هواوي كأحد المنافسين الرئيسيين في عدد من المجالات، بما في ذلك إنتاج المعالجات التي تشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي.