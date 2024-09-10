غوغل تخسر جولة قضائية أوروبية لإسقاط غرامة 2.4 مليار يورو

خسرت غوغل جولة قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن محاولتها إسقاط غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) كانت قد فرضتها عليها الكتلة بتهمة إساءة استخدام سلطتها الاحتكارية لسحق خدمات التسوق المنافسة.

أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرار محكمة أدنى ورفضت استئناف الشركة ضد غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) فرضتها المفوضية الأوروبية، أعلى جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الكتلة المكونة من 27 دولة.

وقالت المحكمة في بيان صحفي يلخص قرارها: «بموجب حكم اليوم، ترفض محكمة العدل الاستئناف وبالتالي تؤيد حكم المحكمة العامة».

اتهم القرار الأصلي للمفوضية في عام 2017 عملاق وادي السيليكون بتوجيه الزوار بشكل غير عادل إلى خدمة التسوق الخاصة بغوغل على حساب المنافسين. كانت هذه واحدة من ثلاث غرامات بمليارات اليورو فرضتها المفوضية على غوغل في العقد السابق عندما بدأت بروكسل في تكثيف حملتها الصارمة على صناعة التكنولوجيا.

أجرت غوغل تغييرات للامتثال لقرار المفوضية الذي يلزمها بمعاملة المنافسين على قدم المساواة. بدأت الشركة في عقد مزادات لقوائم البحث عن التسوق التي ستتنافس عليها جنبا إلى جنب مع خدمات التسوق المقارنة الأخرى.

وفي الوقت نفسه، استأنفت الشركة القرار أمام المحاكم. لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الدرجة الأدنى من المحكمة، رفضت استئنافها في عام 2021 وأوصى مستشار محكمة العدل لاحقا برفض الاستئناف.

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