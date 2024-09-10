أعلى محكمة أوروبية تصدر اليوم حكمها في قضيتين ضد جوجل وآبل

تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، حكمها في قضيتي تلاعب ضريبي بمليارات الدولارات ضد كل من جوجل وآبل الأمريكيتين وهما جزء من حملة المفوضية الأوروبية لوقف استغلال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة للثغرات في النظم الضريبية لتجنب سداد التزاماتها تجاه الضرائب.

يذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت في 2016 أمراً لشركة آبل بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) للضرائب في أيرلندا، وقالت إن الشركة الأمريكية تجنبت سداد هذه الضرائب من خلال اتفاق تفضيلي غير قانوني مع أيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.

وأقامت آبل دعوى ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وحصلت على حكم لصالحها على أساس أن المفوضية فشلت في إثبات أن الاتفاق الضريبي ينطوي على شكل من أشكال الدعم الحكومي غير القانوني.

كما قالت آبل المنتجة لهواتف آيفون أمام المحكمة إن أرباح فرعيها محل القضية في أيرلندا يخضعان للضرائب بشكل أساسي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإنهما سيدفعان في هذه الحالة الضرائب مرتين.

وأقامت المفوضية استئنافاً على حكم المحكمة العامة في عام 2020، وتنتظر حالياً حكم محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

وفي قضية استئناف منفصلة ستصدر محكمة العدل الأوروبية حكماً بشأن غرامة قيمتها 2.4 مليار دولار فرضتها المفوضية على شركة جوجل بدعوى انتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وتقول المفوضية إن شركة محرك البحث الأمريكية تمنح خدمة التسوق جوجل شوبنج التابعة لها معاملة تفضيلية على الخدمات المنافسة.

وأقامت جوجل دعوى استئناف ضد القرار أمام المحكمة العامة الأوروبية التي أصدرت حكمها لصالح المفوضية، فلجأت الشركة الأمريكية إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على حكم نهائي بإلغاء الغرامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز