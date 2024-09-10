التربية تفتح فترة استثنائية للتسجيل في رياض الاطفال

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

أعلنت

وزارة التربية عن فتح فترة استثنائية لتسجيل تلاميذ مرحلة رياض الأطفال إلكترونيًا، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 26 سبتمبر.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل سيتم عبر موقع وزارة التربية الإلكتروني ( الخدمات الطلابية).