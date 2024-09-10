التربية تفتح فترة استثنائية للتسجيل في رياض الاطفال

التربية تفتح فترة استثنائية للتسجيل في رياض الاطفال
التاريخ
9/10/2024 5:24:52 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
أعلنت
وزارة التربية عن فتح فترة استثنائية لتسجيل تلاميذ مرحلة رياض الأطفال إلكترونيًا، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 26 سبتمبر.
وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل سيتم عبر موقع وزارة التربية الإلكتروني ( الخدمات الطلابية).
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