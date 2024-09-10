أقوى 4 عوامل يمكن أن تنذر بوقوع الطلاق بين الزوجين

MENAFN - Khaberni) خبرني -في عام 1992، أجرى عالم النفس السريري الشهير ومستشار الزواج جون غوتمان دراسة إحصائية رائدة للزواج والطلاق. ومن خلال هذا البحث، الذي نُشر في دورية علم النفس العائلي، تمكن من التنبؤ بالأزواج الذين ستصل علاقاتهم في نهاية المطاف إلى مرحلة الطلاق بدقة مذهلة بلغت 94%. ثم أجرى غوتمان - جنبًا إلى جنب مع زوجته جولي غوتمان - بحثًا مكثفًا حول العوامل التي تؤدي إلى نجاح أو فشل العلاقات الزوجية.





وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Psychology Today، أشارت دراسة جون وجولي غوتمان إلى ديناميكيات رئيسية مختلفة تساهم في نجاح أو فشل الزواج. ووفقًا لبحثهما، فإن هناك أربع سلوكيات من بين أهم عوامل التنبؤ باحتمال حدوث الطلاق، إذا ظهرت باستمرار في علاقة زوجية، ويمكن أن تشير إلى مشاكل خطيرة في المستقبل، وهي كالآتي:





1- النقد

يُعرِّف غوتمان النقد بأنه عرض المشاكل داخل العلاقة كنتيجة مباشرة لعيوب الزوج. وعلى عكس الشكوى البسيطة أو النقد حول خطأ معين، فإن النقد هو هجوم مباشر على شخصية شريك الحياة، الذي يتألف غالبًا من تعميمات شاملة.





يمكن أن يكون هذا السلوك ضارًا بشكل خاص لأنه يحول التركيز من القضية المطروحة إلى العيوب الملموسة لشريك الحياة، مما يجعله في نهاية المطاف أكثر حول من هو وليس ما فعله.





على سبيل المثال، يمكن أن تبدو الشكوى الحقيقية أو الطبيعية في شكل أن تقول الزوجة: إنها شعرت بالقلق حقًا بالأمس عندما لم يتصل بها لإخبارها بأنه سيتأخر قليلًا مع أصدقائه كما حدث. إن الزوجة في هذه الحالة تعالج سلوكًا معينًا والمشاعر التي تسبب فيها لها دون مهاجمة شريك حياتها.





على النقيض من ذلك، قد يبدو النقد مثل، "أنت دائمًا تبقيني بعيدًا عن دائرة معارفك واهتماماتك ولا تفكر أبدًا في مشاعري. لن أفعل شيئًا أنانيًا كهذا أبدًا". هنا، يتحول تركيز الزوجة من السلوك إلى تقييم سلبي واسع النطاق لشخصية زوجها.

2- الدفاعية

إن الدفاعية هي محاولة من شريك الحياة لحماية الذات أو الحفاظ عليها، والتي غالبًا ما تظهر في الاستجابة للنقد. يمكن أن يأخذ هذا السلوك شكلين، وكلاهما يقوض حل النزاعات داخل العلاقة الزوجية.





إن الشكل الأول هو "موقف الضحية البريئة"، حيث يتذمر أو يبحث عن أعذار لأخطائه ليبدو وكأنه متهم ظلماً. على سبيل المثال، إذا سألت الزوجة شريك حياتها لماذا لم يخبرها بأنه سيبقى بالخارج حتى وقت متأخر، فإنه سيرد قائلًا إنه "لم يقابل أصدقائه منذ زمن طويل، وأن الزوجة تعرف كم كان يرغب في رؤيتهم"، متسائلًا: "هل لا يحق لي أن أستمتع بليلة واحدة من المرح؟" هنا، يتحول اللوم بعيدًا عن الأفعال إلى حالة الظلم المتصور من جانب شريك الحياة.





أما الشكل الثاني فهو "موقف السخط الصالح"، حيث يقاوم الزوج الانتقادات بالنقد في محاولة للرد. على سبيل المثال، إذا اشتكى شريك الحياة من شيء وعدت الزوجة بفعله، لكنها نسيته، فسترد عليه قائلة: "كان لدي يوم طويل للغاية. كنت تعلم أن اليوم سيكون مزدحمًا بالنسبة لي، فلماذا لم تفعل ذلك بنفسك؟" عندئذ فإنها تجاهل القضية المطروحة تمامًا، وبدلاً من ذلك، تتجنبها بانتقاد تصرفات زوجها أو تقاعسه.





ولا يمكن إنكار أنه يمكن للجميع الاعتماد على الدفاع عن النفس من وقت لآخر. ولكن لا يؤدي الاستخدام المستمر له إلا إلى تأخير معالجة المشاكل داخل العلاقة الزوجية، لأنه سلاح رائع لتجنب المساءلة. أما في العلاقة الصحية، لا ينبغي للشركاء أن يجدوا صعوبة كبيرة في تحمل المسؤولية عن خطأ أو تقصير - حيث لا ينبغي أن يكون لديهم ما يخشونه في القيام بذلك.

3- الازدراء

إن العامل الثالث، والأكثر شراسة بالتأكيد، هو الازدراء - والذي يتضمن الإدلاء بتصريحات غاضبة من موقف سلطة متصور على شريك الحياة. إنه السبب الأكثر قسوة واستخفافًا، والذي أعلنه غوتمان بأنه أخطر مؤشر على الطلاق. إن الازدراء هو عمومًا نتيجة للاستياء العميق أو الغضب، ويمكن أن يتجلى بطرق مختلفة:





. السخرية: استخدام التعليقات اللاذعة للتقليل من شأن شريك الحياة.

. الإهانات: شن هجمات شخصية على شخصية شريك الحياة أو ذكائه.

. الشتائم: استخدام أسماء مهينة أو مهينة لمخاطبة شريك الحياة.

. لغة الجسد غير اللائقة: بنظرات العينين، أو إشارات السخرية، أو غيرها من الإيماءات التي تشير إلى الازدراء.





ويمكن أن تكون الطبيعة البغيضة للازدراء ذات آثار مدمرة على العلاقة الزوجية. وغني عن القول إن العلامات المستمرة للازدراء هي علامة حمراء رئيسية. يكاد يكون من المستحيل حل المشكلة عندما يكون الازدراء موجودًا، لأنه من الصعب للغاية تجاهله. ينقل الازدراء إلى شريك الحياة أن الطرف الآخر يعتبر نفسه متفوقًا ولا يفكر فيه كثيرًا - وهي طريقة مضمونة لتركه يشعر بعدم القيمة أو الدونية.

4- الانسحاب والتهرب

أما العامل الرابع والأخير فهو التهرب، والذي يتضمن الانفصال التام والكامل عن التفاعل مع شريك الحياة. يحدث هذا الانسحاب التام عادةً استجابة للعوامل الأخرى، وغالبًا ما يكون بسبب الازدراء. في هذه الحالة، ينغلق الشخص تمامًا؛ ويصبح غاضبًا للغاية أو مجروحًا أو غارقًا في التفكير لدرجة أنه يتوقف عن الاستماع تمامًا ويوضح ذلك لشريك الحياة. على سبيل المثال، يمكن أن:





. يتوقف عن الالتفات إلى الإشارات، مثل إيماءات الرأس، والتواصل البصري، وحركات الوجه.

. يبتعد عن إجراء أي محادثة.

. يتجاهل شريك الحياة ويتصرف وكأنه مشغول بمهام أخرى.





ويظهر التجاهل عادةً عندما تصبح العوامل الثلاثة الأخرى لا تطاق لدرجة أنه يبدو أنه لا توجد طريقة أخرى للتعامل مع التفاعل. ولكن بمجرد أن يبدأ التجاهل، يمكن أن يصبح آلية تأقلم راسخة وغير تكيفية يصعب كسرها. لكن لا يساعد التجاهل والانسحاب على حل المشكلات أو المصالحة لأنه، كما يوحي الاسم، ربما يشعر شريك الحياة وكأنه يتحدث إلى جدار من الطوب؛ لن يكون لديه طريقة للتواصل معه، وبالتالي، لن يكون لديه طريقة لإحراز تقدم في تكوين اتصال جديد.