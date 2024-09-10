دراسة جديدة: الإقلاع عن التدخين يخفض مخاطر النوبات القلبية إلى النصف



من المعروف أن التدخين مضر بالصحة ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة. يقول أولريش لاوفس من المجلس الاستشاري العلمي لمؤسسة القلب الألمانية ومدير وحدة أمراض القلب في لايبتسيج: "لا يكاد يوجد مرض لا يرتبط سلبا بدخان السجائر".



ورغم ثبوت أن السجائر تسبب الأورام والسكتات الدماغية والنوبات القلبية، لا يزال يجد الكثير من الناس صعوبة في الإقلاع عن التدخين.

أظهرت دراسة حديثة أن الإقلاع عن التدخين لا يزال مفيدا حتى بعد إصابة المدخن بمرض القلب التاجي المستقر، كما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة مثل النوبات القلبية.



يقول لاوفس: "يحدث مرض القلب التاجي المستقر عندما تضيق الشرايين التاجية بسبب رواسب الكالسيوم"، موضحا أن "مستقر" تعني في هذا السياق عدم وجود أي حوادث قلبية وعائية مهددة للحياة ناجمة عن انسداد الأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وفي الدراسة، وجد الباحثون أن خطر وقوع مثل هذه الحوادث الخطيرة انخفض إلى النصف تقريبا (44%) خلال فترة خمس سنوات عندما توقف المرضى عن التدخين بعد التشخيص. في المقابل، لم يكن هناك اختلاف كبير في المخاطر بين المدخنين الذين قللوا فقط من استهلاك السجائر وأولئك الذين حافظوا على هذه العادة.

يقول معد الدراسة جول ميسنييه من مستشفى بيشا-كلود برنارد في باريس إن السنة الأولى بعد التشخيص مهمة بشكل خاص.

فقد أظهرت الدراسة أن من بين المشاركين الذين أقلعوا عن التدخين بعد التشخيص، بدأ 73% منهم الإقلاع خلال العام الأول بعد التشخيص، ما قلل بشكل كبير لديهم من خطر الإصابة بنوبات قلبية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

ويرى طبيب القلب في مستشفى "لينكس دير فيسر" في بريمن، هارم فينبرجن، أن بدء ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى - الذين توقفوا عن التدخين عقب التشخيص - في الإقلاع عن هذه العادة في السنة الأولى بعد التشخيص أمر منطقي، وقال: "بعد هذا التشخيص الصادم الذي يهدد الحياة، يكون الدافع نحو الإقلاع عن التدخين مرتفعا للغاية".

ويؤكد ميسنييه ضرورة دعم المرضى في مواجهة التحدي المتمثل في الإقلاع عن التدخين، وخاصة في وقت التشخيص، موضحا أن إخبارهم بأنهم قادرون على "تقليص خطر تعرضهم لحادثة خطيرة أو الوفاة إلى النصف" يعتبر رسالة تعزيز قوية.

وعلى الرغم من أن المدخنين السابقين حققوا بسرعة انخفاضا كبيرا في خطر إصابتهم بالنوبات القلبية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالمدخنين النشطين، فإنهم لم يصلوا إلى مستوى الخطر المتدني لدى غير المدخنين حتى بعد الإقلاع بسنوات، وفقا للدراسة.

ولكن بالنسبة للمرضى الذين استمروا في التدخين حتى بعد التشخيص، ارتفع لديهم خطر التعرض لحوادث خطيرة بنسبة 8% سنويا في المتوسط.

يقول فينبرجن: "يمكن أن تؤدي النوبة القلبية إلى قصور القلب مدى الحياة وفشل صمامات القلب بسبب تضرر وظائف القلب بأكملها".

وأضاف فينبرجن أن من يتوقف عن التدخين - أو لم يدخن أبدا - فإنه لا يفعل بذلك شيئا جيدا لقلبه فحسب، موضحا أن عدم التدخين لا يقلل فقط من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بل أيضا من خطر الإصابة بالخرف والسكري، من بين أمور أخرى.

وحتى يتمكن المدخنون - سواء كانوا مصابين بأمراض قلب أم لا - من الإقلاع عن التدخين، يجب أن تتكون البيئة المباشرة لهم خالية من المدخنين، حسبما أوصى لاوفز، الذي أضاف أيضا قائلا: "احتمال أن يتمكن شخص ما من الإقلاع عن التدخين يرتبط بما إذا كان التدخين يحدث في المنطقة المحيطة به"، موضحا أنه بالنسبة لبعض المرضى يعد الدعم الدوائي أو العلاج ببدائل النيكوتين خيارا أيضا.

ويؤكد ميسنييه قائلا: "أحب أن أقول لمرضاي أنه لم يفت الأوان مطلقا للإقلاع عن التدخين... لكن كلما أقلع المريض عن ذلك مبكرا، كان ذلك أفضل بالنسبة لمخاطر القلب والأوعية الدموية".

وفي الدراسة، التي قُدمَت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) هذا العام في لندن في نهاية أغسطس الماضي، تم تقييم بيانات 32 ألفا و378 مريضا تم علاجهم في المستشقى بعد 5ر6 سنوات في المتوسط من تشخيص إصابتهم بمرض القلب التاجي. ومن بين هؤلاء كان هناك حوالي 13 ألفا و400 مشارك في الدراسة (3ر41%) لم يدخنوا أبدا، وحوالي 15 ألف (2ر46%) كانوا مدخنين سابقين، وحوالي 4 آلاف (5ر12%) مستمرون في التدخين.



