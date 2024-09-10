الأبيض الأولمبي يختتم معسكره الداخلي في مدينة العين

اختتم منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة يوم أمس معسكره الداخلي, الذي أقيم في مدينة العين واستمر لمدة 10 أيام استعدادا للمشاركات المقبلة.

وخاض الأبيض الأولمبي خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين أمام شقيقه البحريني، انتهت المواجهة الأولى بفوز منتخبنا بهدفين نظيفين ، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي 24 لاعباً هم : حمد المقبالي ، سعيد سالم ، مرزوق البدواوي ، مبارك بن زامة ، خليفة المزروعي ، خالد ناصر ، علي طاهر ، زايد خميس ، عبدالله خالد ، جمال خليفة ، خالد علي ، علي عبدالعزيز ، سيف صالح ، عبدالله أحمد ، محمد الوافي ، يوسف عبدو ، ضاري فهد ، ربيع حسن ، مطر سالم ، محمد خليل ، محمد اليماحي ، سيف سالم ، علي المعمري ومايد الكاس