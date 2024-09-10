ناجلسمان يفتح أبواب المانشافت لمحترفي الدوري السعودي

أشار يوليان ناجلسمان، مدرب ألمانيا لكرة القدم، إلى أنه إذا كان يوجد يؤدي بشكل جيد في بطولة السعودي، فإنه سيفكر في استدعائه للفريق.

وبينما اعترف ناجلسمان بأن الدوري السعودي للمحترفين الحالي أقل شهرة مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى، فقد أكد أن الحفاظ على مستوى عال من الأداء في تلك المسابقة لأي لاعب ربما يمنحه فرصة الانضمام للمنتخب الألماني.

وقال ناجلسمان قبل ألمانيا ضد مضيفتها هولندا، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ببطولة دوري الأمم الأوروبية في العاصمة الهولندية أمستردام "يجب أن ترى ما إذا كان اللاعب قادرا على الحفاظ على المستوى المطلوب للعب في منتخب بلاده".

وكان رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، استبعد ستيفن بيرجوين /26 عاما/ من قائمة الفريق، بعد انتقاله من أياكس أمستردام الهولندي إلى اتحاد جدة السعودي، متهماً اللاعب بالجشع وإهمال الكبرياء الرياضي.

وبناء على موقف مدرب المنتخب البرتقالي، أعلن بيرجوين أن مسيرته مع منتخب هولندا قد انتهت طالما كان كومان على رأس القيادة الفنية.

ورغم تفهمه قرار كومان، أبقى ناجلسمان جميع الخيارات مفتوحة أمامه في مثل هذه الحالات، مشيرًا إلى أنه لن يستبعد بشكل قاطع اختيار أي لاعب من أي دوري.

وأكد المدرب الألماني "إذا نظرت إلى الأمر من وجهة نظر رياضية بحتة، فيجب أن تمنح جميع الدوريات فرصة".

كما أوضح ناجلسمان أن الدوري الألماني لم يكن من الدوريات الكبرى عندما تأسس عام 1963 أيضا.

وانتقل العديد من نجوم كرة القدم من أوروبا إلى الدوري السعودي للمحترفين مقابل رواتب مجزية في السنوات الأخيرة، حيث كان على رأسهم النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال يلعب مع منتخب بلاده.