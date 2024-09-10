عاصفة في الملاعب الصينية.. إيقاف 43 شخصاً مدى الحياة

قرر الاتحاد الصيني إيقاف 43 شخصا مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط كروي بسبب مزاعم تورطهم في مراهنات وتلاعب بنتائج مباريات.

يأتي ذلك ضمن أحدث إجراءات قضائية صينية للحد من الفساد في اللعبة التي شهد أداء أنديتها تراجعا ملحوظا في البلاد.

ذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الرسمية، الثلاثاء، أن المسؤول البارز في الشرطة، تشانغ شياو بينغ، تحدث عن تفاصيل بشأن التحقيق الذي استمر عامين و"كشف عن سلسلة مقامرات عبر الإنترنت، وتلاعب بنتائج مباريات، وتلقى رشى"

وأضافت شينخوا أن الأشخاص الـ 43 كانوا من بين 128 متورطا و41 ناديا في التلاعب بنتائج 120 مباراة.

وشملت قائمة الموقوفين 38 لاعبا و5 مسؤولين في أحد الأندية المحلية.

يأتي ذلك قبل ساعات من مباراة المنتخب الصيني أمام السعودية في مدينة داليان شمال شرقي الصين ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.