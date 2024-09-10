بعد مقتل العداءة الأوغندية.. المشتبه به يلقى حتفه في المستشفى

قالت صحيفة ستار الكينية اليوم الثلاثاء إن الرفيق العاطفي السابق للعداءة الأوغندية الراحلة ريبيكا تشبتيجي والمتهم بإضرام النيران فيها، توفي في المستشفى متأثرا بالحروق التي تعرض لها في الاعتداء.

وتعرضت تشبتيجي (33 عاما)، والتي شاركت في منافسات الماراثون بأولمبياد باريس، لحروق في أكثر من 75 في المئة من جسدها في الهجوم الذي وقع في الأول من سبتمبر أيلول الجاري وتوفيت بعد أربعة أيام في (موا تيتشينج آند ريفيرال) في إلدوريت بكينيا.

وأضافت الصحيفة أن المشتبه في تورطه في مقتل العداءة توفي في وحدة العناية المركزة بنفس المستشفى يوم الاثنين.

وتشبتيجي ثالث رياضية بارزة تُقتل في كينيا منذ أكتوبر تشرين الأول 2021.

