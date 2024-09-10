بعد مقتل العداءة الأوغندية.. المشتبه به يلقى حتفه في المستشفى

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت صحيفة ستار الكينية اليوم الثلاثاء إن الرفيق العاطفي السابق للعداءة الأوغندية الراحلة ريبيكا تشبتيجي والمتهم بإضرام النيران فيها، توفي في المستشفى متأثرا بالحروق التي تعرض لها في الاعتداء.
وتعرضت تشبتيجي (33 عاما)، والتي شاركت في منافسات الماراثون بأولمبياد باريس، لحروق في أكثر من 75 في المئة من جسدها في الهجوم الذي وقع في الأول من سبتمبر أيلول الجاري وتوفيت بعد أربعة أيام في مستشفى (موا تيتشينج آند ريفيرال) في إلدوريت بكينيا.
وأضافت الصحيفة أن المشتبه في تورطه في مقتل العداءة توفي في وحدة العناية المركزة بنفس المستشفى يوم الاثنين.
وتشبتيجي ثالث رياضية بارزة تُقتل في كينيا منذ أكتوبر تشرين الأول 2021.
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