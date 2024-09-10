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صفقة مفاجئة تمتد لعامين.. ممفيس ديباي من الدوري الإسباني إلى البرازيلي

9/10/2024 5:17:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن كورينثيانز البرازيلي التعاقد مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لمدة عامين في صفقة مجانية بعد رحيله عن أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في يوليو تموز.

ولم يكشف النادي تفاصيل مالية للصفقة، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنها ستكلف خزائن النادي 70 مليون ريال برازيلي (12.54 مليون دولار).

وسجل ديباي 46 هدفا في 98 مباراة مع هولندا لكن المدب رونالد كومان استبعده من تشكيلة المنتخب لمباراتي دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر. وتغلبت هولندا 5-2 على البوسنة يوم السبت قبل مواجهة ألمانيا اليوم الثلاثاء.

وأبلغ كومان الصحفيين يوم الاثنين "لم أوافق على انتقال ستيفن برجفاين إلى السعودية، في حالة ديباي قد يكون الوضع مختلفا.

"مستوى الدوري في البرازيل مختلف، لذا يمكنه أن يظل جزءا من المنتخب، لكن هذا يعتمد على لياقته وقدرته على الوصول إلى أفضل مستوياته".

وبدأ ديباي (30 عاما) مسيرته في أيندهوفن ودافع عن ألوان أولمبيك ليون وبرشلونة ومانشستر يونايتد. وشارك في 31 مباراة في كل المسابقات مع أتليتيكو مدريد الموسم الماضي وسجل تسعة أهداف.

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