ضربة مزدوجة لأرتيتا.. إصابة أوديجارد تزيد متاعب أرسنال قبل ديربي لندن

أصبحت الشكوك تحوم بشأن مشاركة النرويجي مارتن أوديجارد، نجم فريق أرسنال، مع فريقه ضد مضيفه توتنهام هوتسبير ، وذلك عقب خروجه من المباراة التي انتهت بفوز بلاده 2 / 1 على ضيفه منتخب النمسا أمس الاثنين ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويحل أرسنال ضيفا على توتنهام، يوم الأحد المقبل، في ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات المرحلة الرابعة لبطولة الإنجليزي الممتاز.

وأصيب قائد أرسنال في كاحل قدمه اليسرى بعد التحام غير متعمد من كريستوف باومجارتنر في الدقيقة 60 من عمر المباراة التي أقيمت بالعاصمة النرويجية أوسلو، وخرج من ملعب اللقاء باكياً بمساعدة زميله في الفريق إرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتشكل إصابة أوديجارد القوية على ما يبدو ضربة أخرى للإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، الذي سيفقد بالفعل خدمات ديكلان رايس أمام توتنهام بسبب الإيقاف.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات أولا ساند، طبيب الفريق، لقناة (تي في 2) "لقد أصيب أوديجارد بالتواء بسيط في الكاحل. سنرى، ربما نستخدم الموجات فوق الصوتية لفحصه. إذا لم نكن متأكدين من النتيجة، فسيكون هناك فحص بالرنين المغناطيسي غدًا".

يذكر أن أرسنال يتواجد في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 7 نقاط، عقب تحقيقه فوزين وتعادلا وحيدا خلال لقاءاته الثلاثة الأولى بالمسابقة هذا الموسم، متأخرا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي (المتصدر) وليفربول (الوصيف).