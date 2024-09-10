بعد الفوز على بلجيكا.. ديشامب يطلق تحذيراً

لم يكن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب راضيا بالكامل عن وضع فريقه رغم استعادته توازنه وفوزه على غريمه البلجيكي 2-0 الإثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وجاء فوز "الديوك" على بلجيكا في ليون بعد ثلاثة أيام من الخسارة المؤلمة أمام إيطاليا 1-3 على ملعب "بارك دي برانس" في باريس.

وأفاد ديشامب الإثنين "لا أريد القول إن كل شيء جميل، إنه تمت تسوية كل شيء. لا يوجد ارتياح. بطبيعة الحال أنا سعيد من ردة الفعل التي شاهدناها وما قدمناه ضد فريق بلجيكي قوي جدا تسبب لنا بالمتاعب في الدقائق العشرين الأولى".

واعتبر المدرب الذي قاد فرنسا إلى لقب مونديال 2018 ووصافة مونديال 2022، أن معاناة فريقه في بداية اللقاء جاءت في سياق المعنويات المهزوزة الناجمة عن الخسارة ضد إيطاليا "حيث لم نكن الفريق الأسوأ الجمعة (في الجولة الأولى)".

وتابع "لا أضع دائما الفريق في الظروف الأمثل من خلال إجراء التغييرات"، في إشارة إلى خوضه اللقاء بتشكيلة مغايرة لمباراة إيطاليا.

وأبقى ديشامب على القائد والهدّاف كيليان مبابي على مقاعد الاحتياط، إلى جانب الجناح المتألق مع باريس سان جرمان برادلي باركولا، أنطوان غريزمان كما يوسف فوفانا وتيو هرنانديز.

وكان ديشامب كشف قبل فترة بأنه سيعتمد مبدأ المداورة في دوري الأمم مشيرا إلى "مشاركة لاعبين جدد وتوزيع أوقات اللعب".

وأقر "كنت أعلم أن الأمور ستكون معقدة. هناك عدد قليل من اللاعبين الجاهزين 100 بالمئة. هناك لاعبون هامون جدا ليسوا هنا، لاسيما في وسط الملعب".

ولدى سؤاله عن موقفه من صافرات الاستهجان التي أطلقت من المدرجات في ملعب ليون لدى إعلان اسمه قبل المباراة، أجاب ديشامب "لم أسمع ذلك"، مضيفا "كنت في غرفة الملابس. سمعت صافرات الاستهجان بحق برادلي باركولا" الذي ترك النادي المحلي ليون في صيف 2023 للانتقال إلى باريس سان جرمان.

وأشار ديشامب إلى أن حصول أمور من هذا النوع متوقع عندما يذهب المنتخب للعب خارج العاصمة بسبب الحساسية بين الفرق و"هذا هو الأسف الوحيد..."، متطرقا إلى صافرات الاستهجان التي أطلقت لدى إعلان اسمه بالقول "ليس لدي مشكلة في ذلك، حتى لو كنت أعلم أن ذلك (يحصل) لأسباب مختلفة، لم يكن لدي الكثير من المشجعين في ليون".