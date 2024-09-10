أخطأت وأعتذر.. كيم يقر بخطئه تجاه جماهير كوريا الجنوبية

أقر مدافع بايرن ميونيخ الألماني مين-جاي كيم "أني أخطأت" بالدخول في مشادة مع الجمهور بعد التعادل المخيب لمنتخب بلاده كوريا الجنوبية على أرضه ضد نظيره الفلسطيني خلال الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وبدأت كوريا الجنوبية منافسات المجموعة الثانية من الدور الحاسم للتصفيات بالتعادل على أرضها مع فلسطين من دون أهداف الخميس أمام 66 ألف مشجع على ملعب كأس العالم في سيول.

ولم يكن الجمهور المحلي راضيا عن مقاربة المدرب الجديد ميونغ-بو هونغ للمباراة، فوجه له صافرات الاستهجان خلال اللقاء وبعده.

وفي نهاية اللقاء، تواجه كيم من قسم من المشجعين وقال للصحافيين بعد ذلك "أشعر بخيبة أمل لأن بعض الناس يريدون منا الفشل".

وقال كيم عشية الجولة الثانية التي تجمع الثلاثاء منتخب بلاده بمضيفه المنتخب العُماني في مسقط "سمعت أن الجماهير قررت عدم إطلاق صافرات الاستهجان في المباريات المستقبلية، وأنا أقدر ذلك".

وأضاف اللاعب البالغ 27 عاما "أعتقد أن تصرفي كان خاطئا".

وتلعب كوريا الجنوبية بقيادة رابع مدرب لها لهذا العام مع عودة هونغ لاستلام المهمة التي تولاها سابقا قبل عقد من الزمن.

ولم يكن الجمهور راضيا عن الاستعانة به لتولي المهمة والعملية التي أعادته إلى هذا المنصب، لكن اللاعبين دعموه علنا ومن بينهم كيم الذي قال إنه يستمتع بالتعلم من هونغ، المدافع السابق المميز الذي قاد كوريا الجنوبية إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2002.

واعتبر كيم أنه "من الرائع التواجد بجانب شخص كان أفضل مدافع في كوريا ولديه الكثير من الخبرة التدريبية"، مضيفا "يمكنه أن يقدم لي ملاحظات ونصائح فورية. أحاول دائما أن أخذ كلماته في عين الاعتبار وأن أنفذها على أرض الملعب".

وسدد قائد المنتخب نجم توتنهام الإنكليزي هيونغ-مين سون الكرة في خشبات المرمى قبيل نهاية المباراة ضد فلسطين التي حصلت في اللقاء على فرصها للتسجيل أيضا.

وعلى الرغم من المعنويات المهزوزة إلى حد ما، تبدو كوريا الجنوبية مرشحة للفوز على عُمان في مسقط، لاسيما أن المنتخب المضيف خسر مباراته الأولى أمام العراق 0-1.