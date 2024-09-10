دي بروين يكشف المستور.. هناك أشياء غير مقبولة داخل منتخب بلجيكا

شن كيفن دي بروين قائد بلجيكا هجوما غاضبا على زملائه بعد خسارة فريقه 2-صفر خارج ملعبه أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الاثنين.

وليست هذه المرة الأولى التي يكون فيها دي بروين محبطا بشكل واضح من زملائه، وقال بعد المباراة لقناة (في.تي.إم) البلجيكية إن الكثير من الأشياء سارت بشكل خاطئ في اللقاء.

وقال "لا يمكنني الحديث هنا عن الأمور التي حدثت بشكل خاطئ، قلت ذلك بالفعل للفريق في الاستراحة.

"لا يمكنني تكرار ذلك في وسائل الإعلام، ولكن (الفريق) يجب أن يكون أفضل في كل شيء. إذا كان المستوى الذي نريد الوصول إليه هو الأفضل فعلينا أن نعطي كل شيء. إذا لم نفعل ذلك، فقد انتهى الأمر".

وقال دي بروين (33 عاما) عن الفريق الذي بلغ قبل نهائي كأس العالم في روسيا "يمكنني أن أقبل أننا لسنا جيدين كما كنا في عام 2018.

"كنت أول من رأى ذلك، لكن هناك أشياء أخرى غير مقبولة. لن أقول ما هي".

لكنه أشار خلال المقابلة إلى مشكلة واحدة، وقال "نحن كثيرون في الدفاع. إذا بقيت بستة لاعبين في الدفاع، فلن يكون هناك أي ربط.

"هذا هو الحال. الأمر لا يتعلق بالتحولات (من الدفاع إلى الهجوم)، بل يتعلق بالأشخاص الذين لا يؤدون مهامهم".

وقال دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا إنه يتفهم غضب دي بروين.

وقال "إنه قائدنا ويمتلك عقلية فوز هائلة، لذلك يمكنه أيضا أن يبدي ردة فعل عاطفية".

بدأت بلجيكا المباراة بقوة لكن فرنسا فرضت سيطرتها بعد ذلك لتحقق الفوز بسهولة وتتجاوز خسارتها الأسبوع الماضي أمام إيطاليا في باريس.