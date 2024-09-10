من كفاح السنغال إلى معاناة المغرب.. الكبار تحت الضغط في تصفيات أمم أفريقيا

عانت المنتخبات الكبرى من صعوبات في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية اليوم الاثنين، بعدما تعادلت غانا بينما حقق المغرب والسنغال فوزين صعبين على منافسين غير مرشحين.

لكن بالنسبة لأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، استمرت الانتصارات في بدايتها الإيجابية في التصفيات التي بدأت الأسبوع الماضي.

وتلقت غانا هدفا متأخرا لتتعادل 1-1 مع النيجر بينما احتاجت السنغال إلى ركلة جزاء للفوز على بوروندي 1-صفر.

وانتظر المغرب حتى وقت متأخر ليفوز على ليسوتو بعدما سجل براهيم دياز مهاجم بعد عمل فردي رائع في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح بلاده الانتصار 1-صفر في أغادير.

ويستضيف المغرب النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، لكنه يشارك في التصفيات رغم ضمان مقعده في البطولة التي تشهد مشاركة 24 فريقا.

وأجرى وليد الركراكي مدرب المغرب تسع تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت 4-1 على الجابون يوم الجمعة في مباراته الثانية في المجموعة الثانية والتي أقيمت في المغرب لأن ليسوتو ليس لديها ملعب مناسب لاستضافة المباريات الدولية وتنازلت عن ميزة اللعب على أرضها.

تقدمت غانا بهدف رائع سجله عليدو سيدو الذي يلعب في فرنسا قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول لكنها لم تتمكن من الحفاظ على تقدمها لتتعادل النيجر في الدقيقة 81 عن طريق عمر ساكو.

تملك غانا نقطة واحدة في المجموعة السادسة بعد خسارتها على أرضها الأسبوع الماضي أمام أنجولا التي تتصدر المجموعة بعد أن أحرز راندي نتيكا هدف الفوز قبل تسع دقائق من النهاية ليفوز على السودان 2-1 في لواندا.

* السنغال تقاتل

لعبت السنغال بكامل نجومها أمام بوروندي في المجموعة 12 لكنها واجهت معركة لتفرض هيمنتها على فريق يتأخر عنها بفارق 120 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

فازت السنغال في النهاية بركلة جزاء عندما تعرض ساديو ماني لركلة في وجهه لكن الحكم المصري محمد معروف منعه من تنفيذها لأنه سقط مصابا وترك الملعب للعلاج ولم يحصل على إذن بالعودة.

وسجل إسماعيل سار ركلة الجزاء في الدقيقة 71 ليضمن الفوز وصدارة المجموعة للسنغال بأربع نقاط.

واصلت الكونغو الديمقراطية بدايتها المثالية وحققت الانتصار الثاني على التوالي في المجموعة الثامنة بعد فوزها 2-صفر خارج أرضها على إثيوبيا في مباراة أقيمت في دار السلام.



وسجل تيو بونجوندا وفيستون مايلي هدفي الشوط الثاني.

وتتصدر أوغندا، التي كانت قريبة من هزيمة جنوب إفريقيا خارج أرضها يوم الجمعة الماضي، المجموعة 11 بأربع نقاط بعد فوزها 2-صفر على ضيفتها الكونغو في كامبالا.

وسجل كودجو لابا لاعب توجو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليعود فريقه من التأخر 2-صفر ويفرض التعادل 2-2 على غينيا الاستوائية في مالابو في المجموعة الخامسة.

وتعادلت مدغشقر 1-1 مع جزر القمر في المجموعة الأولى، وأقيمت المباراة في تونس لعدم وجود أي ملعب مناسب في البلدين.

وتختتم الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية غدا الثلاثاء بإقامة 15 مباراة.