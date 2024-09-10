بزوغ عصر جديد في التنس.. سينر وألكاراز يهيمنان وديوكوفيتش بلا ألقاب كبرى

شهد عالم التنس تحولا كبيرا في موسم البطولات الأربع الكبرى، والذي هيمن عليه يانيك سينر وكارلوس ألكاراز، إيذانا بنهاية حقبة الثلاثة الكبار في الرياضة.

ولا يزال نوفاك ديوكوفيتش قوة لا يستهان بها، لكن هذه المرة الأولى منذ 2003 التي يخفق فيها اللاعب الصربي والإسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرر في الفوز بلقب واحد على الأقل في البطولات الأربع الكبرى.

وفاز سينر ببطولة أمريكا المفتوحة يوم الأحد بعدما افتتح رصيده من الألقاب الكبرى في أستراليا في يناير كانون الثاني الماضي، بينما حصد ألكاراز بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون. وهذه أول مرة منذ 1993 يهيمن لاعبان لا يزيد عمراهما عن 23 عاما على البطولات الكبرى.

وقال سينر، الذي تخطى جدلا أثير بعد إفلاته من العقاب رغم سقوطه في اختبار منشطات، "الأمر مختلف بعض الشيء، بالطبع. إنه أمر جديد، لكن من الجيد أن نراه.

"من الجيد أن نرى أبطالا جددا، منافسات جديدة. أرى أن تتويج أبطال جدد أمر جيد للرياضة".

وحسم الثلاثة الكبار 66 لقبا في 81 بطولة كبرى منذ فاز فيدرر بلقبه الأول في ويمبلدون 2003 إلى أن حسم ديوكوفيتش لقبه 24 في البطولات الأربع الكبرى في فلاشينج ميدوز العام الماضي.

وبعد اعتزال فيدرر وفي ظل الإصابات التي يعاني منها نادال، تصدى ديوكوفيتش منفردا للجيل الصاعد في 2023 إذ حقق ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وأنهى الموسم في صدارة التصنيف للمرة الثامنة ليعزز رقمه القياسي.



لكن 2024 لم يرق إلى مستوى ديوكوفيتش المعتاد إذ خسر في قبل نهائي أستراليا المفتوحة أمام سينر وانسحب من دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة بسبب الإصابة.

وبعدما خسر في نهائي ويمبلدون أمام ألكاراز، تعرض لخسارة مفاجئة أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين في الدور الثالث في أمريكا المفتوحة ليخفق في الفوز بلقب في البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ موسم 2017 الذي تعرض فيه للإصابة.

لكنه قدم أداء قويا ليطيح بمنافسين أصغر في أولمبياد باريس ليتوج بذهبية الفردي، التي طال انتظارها بعد تغلبه في النهائي على ألكاراز.

وقال ديوكوفيتش بعد خروجه من بطولة أمريكا المفتوحة "من منظور أوسع، بالطبع لا بد أن أشعر بالسعادة.

"من الصعب رؤية الصورة الكبيرة الآن. تشعر بالغضب والإحباط بخسارتك وطريقة لعبك. لكن غدا يوم جديد. بالطبع سأفكر فيما ينبغي فعله".

*مهمة مستحيلة

بعدما بلغ 37 عاما في مايو أيار الماضي، تخطى ديوكوفيتش سن أكبر بطل في البطولات الأربع الكبرى، ويبدو إنهاء الموسم في صدارة التصنيف مهمة مستحيلة في نهاية مسيرته.

ويحتل ديوكوفيتش المركز التاسع في السباق المؤهل للبطولة الختامية للموسم، والذي يعتمد على نتائج اللاعب في العام دون النظر إلى الموسم السابق عليه، وليس من المرجح أن يحقق انتفاضة كبرى في البطولات الآسيوية.

لكن الأهم، على الأرجح، بالنسبة للاعب يعير اهتماما كبيرا لتاريخ اللعبة قد يكون الفوز بلقبه 25 في البطولات الكبرى لتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم مارجريت كورت.

وفرص ديوكوفيتش مرتفعة في تحقيق الرقم القياسي في أستراليا، حيث توج باللقب عشر مرات، وهو رقم قياسي، في 19 مشاركة.

وقال جون مكنرو الفائز بسبعة ألقاب في البطولات الكبرى لشبكة (يوروسبورت) "لا يمكنك استبعاده أبدا.

"بالتأكيد هذه المرة الأولى التي يمكنك أن تقول بقدر من الجدية إنك بدأت تتساءل ما إذا كان سيفوز (ببطولة كبرى) مجددا.

"أنا متأكد أنني سأتفاجأ في الحالتين. إذا لم يفز، سيكون لسان حالك ‭‭'‬‬يا للعجب، فاز بثلاثة ألقاب في أربع بطولات العام الماضي والآن تقول إنه لن يفوز بالبطولات الكبرى مجددا‭‭'‬‬.

"وسأكون متفاجئا بصورة ما إذا فاز، بالنظر إلى سنه. في مرحلة ما، تشعر بتبعات ذلك وتفقد شيئا من تلك الرهبة بين بعض اللاعبين".