400 سفينة و90 ألف جندي.. روسيا تبدأ مناورات بحرية استراتيجية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء إن البحرية الروسية بدأت مناورات استراتيجية في المحيطين الهادي والقطبي الشمالي وثلاثة بحار هم المتوسط والبلطيق وقزوين.

وأضافت أن المناورات تشمل أكثر من 400 سفينة وغواصة و90 ألف جندي.