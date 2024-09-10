400 سفينة و90 ألف جندي.. روسيا تبدأ مناورات بحرية استراتيجية

400 سفينة و90 ألف جندي.. روسيا تبدأ مناورات بحرية استراتيجية
التاريخ
9/10/2024 5:17:26 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء إن البحرية الروسية بدأت مناورات استراتيجية في المحيطين الهادي والقطبي الشمالي وثلاثة بحار هم المتوسط والبلطيق وقزوين.
وأضافت أن المناورات تشمل أكثر من 400 سفينة وغواصة و90 ألف جندي.
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