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بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الاردني في دورته ال20

9/10/2024 5:08:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 10 - 9 (كونا) -- بدأت في الاردن صباح اليوم الثلاثاء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الأردني في دورته ال20.
ودعت (الهيئة المستقلة للانتخاب) أكثر من 5 ملايين أردني ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في الدوائر الانتخابية في المملكة للتوجه لصناديق الاقتراع التي فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وتستمر حتى السابعة مساء.
وتجري الانتخابات الحالية وفقا لقانون انتخاب جديد اقترحته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأقره مجلس النواب ال19 وخصص 41 مقعدا للأحزاب من أصل 138 مقعدا نيابيا.
ويخوض هذه الانتخابات 1634 مترشحا للدوائر المحلية والعامة الحزبية تحت إشراف (الهيئة المستقلة للانتخاب) التي تضطلع بالإشراف على الانتخابات وادارتها في جميع مراحلها في حين يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية.
وترشح للقائمة العامة ضمن القوائم والتحالفات الحزبية 697 مترشحا 192 منهم من المرشحات الإناث بالإضافة إلى 937 مترشحا في الدوائر المحلية منهم 190 مترشحة من الإناث.
وبلغ عدد القوائم المحلية التي تقدمت للترشح 172 قائمة بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.
وتشارك بعثة من الاتحاد الأوروبي في مراقبة سير الانتخابات النيابية في الأردن بإجمالي عدد مراقبين يزيد على 110 حسب بيان صحفي صادر عن البعثة.
وتهدف البعثة إلى مراقبة الانتخابات وتحليلها بما يشمل الإطار القانوني وإدارة العملية الانتخابية وأنشطة الحملة الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية وسلوك وسائل الإعلام والتصويت والفرز وتفريغ النتائج وإعلانها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
كما تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مراقبة الانتخابات النيابية بعد دعوة تلقتها من السلطات المحلية في الأردن.
وبحسب بيان اصدرته الجامعة العربية امس الاثنين فإن أمينها العام أحمد أبوالغيط وجه بتشكيل لجنة لمراقبة هذه الانتخابات برئاسة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي لمراقبة الانتخابات.
وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات الاردنية موسى المعايطة خلال افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات النيابية أمس الاثنين انه "لأول مرة في المملكة سيتم نشر النتائج الأولية للانتخابات النيابية على موقع إلكتروني مخصص لهذه الغاية".
وأكد المعايطة أن ذلك يتيح لكل مواطن أن يكون مراقبا للعملية الانتخابية مشيرا إلى وجود 38 حزبا سياسيا مسجلا يشارك منها 36 حزبا في الانتخابات النيابية عبر 25 قائمة حزبية.
وذكر أنه تم تجهيز 95 مركزا نموذجيا للاقتراع ستكون مخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن.
وأكد في هذا الصدد أن الاردن "مستمر في التحديث السياسي ولا رجعة عنه بالرغم من الأحداث التي تمر بها المنطقة خاصة العدوان الهمجي والبربري على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة" مشددا على أن نجاح العملية الانتخابية هو نجاح للدولة الأردنية.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أصدر في 25 يوليو الماضي إرادة ملكية بحل مجلس النواب الأردني تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية المقررة اليوم.(النهاية)

ع م ن / ا ب خ



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