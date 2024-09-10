بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الاردني في دورته ال20

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 10 - 9 (كونا) -- بدأت في الاردن صباح اليوم الثلاثاء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الأردني في دورته ال20.
ودعت (الهيئة المستقلة للانتخاب) أكثر من 5 ملايين أردني ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في الدوائر الانتخابية في المملكة للتوجه لصناديق الاقتراع التي فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وتستمر حتى السابعة مساء.
وتجري الانتخابات الحالية وفقا لقانون انتخاب جديد اقترحته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأقره مجلس النواب ال19 وخصص 41 مقعدا للأحزاب من أصل 138 مقعدا نيابيا.
ويخوض هذه الانتخابات 1634 مترشحا للدوائر المحلية والعامة الحزبية تحت إشراف (الهيئة المستقلة للانتخاب) التي تضطلع بالإشراف على الانتخابات وادارتها في جميع مراحلها في حين يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية.
وترشح للقائمة العامة ضمن القوائم والتحالفات الحزبية 697 مترشحا 192 منهم من المرشحات الإناث بالإضافة إلى 937 مترشحا في الدوائر المحلية منهم 190 مترشحة من الإناث.
وبلغ عدد القوائم المحلية التي تقدمت للترشح 172 قائمة بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.
وتشارك بعثة من الاتحاد الأوروبي في مراقبة سير الانتخابات النيابية في الأردن بإجمالي عدد مراقبين يزيد على 110 حسب بيان صحفي صادر عن البعثة.
وتهدف البعثة إلى مراقبة الانتخابات وتحليلها بما يشمل الإطار القانوني وإدارة العملية الانتخابية وأنشطة الحملة الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية وسلوك وسائل الإعلام والتصويت والفرز وتفريغ النتائج وإعلانها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
كما تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مراقبة الانتخابات النيابية بعد دعوة تلقتها من السلطات المحلية في الأردن.
وبحسب بيان اصدرته الجامعة العربية امس الاثنين فإن أمينها العام أحمد أبوالغيط وجه بتشكيل لجنة لمراقبة هذه الانتخابات برئاسة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي لمراقبة الانتخابات.
وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات الاردنية موسى المعايطة خلال افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات النيابية أمس الاثنين انه "لأول مرة في المملكة سيتم نشر النتائج الأولية للانتخابات النيابية على موقع إلكتروني مخصص لهذه الغاية".
وأكد المعايطة أن ذلك يتيح لكل مواطن أن يكون مراقبا للعملية الانتخابية مشيرا إلى وجود 38 حزبا سياسيا مسجلا يشارك منها 36 حزبا في الانتخابات النيابية عبر 25 قائمة حزبية.
وذكر أنه تم تجهيز 95 مركزا نموذجيا للاقتراع ستكون مخصصة لذوي الإعاقة وكبار السن.
وأكد في هذا الصدد أن الاردن "مستمر في التحديث السياسي ولا رجعة عنه بالرغم من الأحداث التي تمر بها المنطقة خاصة العدوان الهمجي والبربري على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة" مشددا على أن نجاح العملية الانتخابية هو نجاح للدولة الأردنية.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أصدر في 25 يوليو الماضي إرادة ملكية بحل مجلس النواب الأردني تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية المقررة اليوم.(النهاية)
ع م ن / ا ب خ
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