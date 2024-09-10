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استشهاد اكثر من 15 فلسطينيا في استهداف للاحتلال لخيام تؤوي نازحين غرب (خانيونس)

9/10/2024 5:08:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 10 - 9 (كونا) -- استشهد أكثر من 15 فلسطينيا وأصيب وفقد عشرات آخرون اليوم الثلاثاء اثر قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي خياما للنازحين بمنطقة (المواصي) في (خانيونس) جنوب قطاع غزة.
وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان طائرات الاحتلال أطلقت ثلاثة صواريخ على الاقل تجاه الخيام ما أحدث حفرا عميقة وأشعلت النيران في المكان.
وأفادوا بأن فرق الدفاع المدني تواجه صعوبات في البحث عن المفقودين وأشلاء الشهداء في ظل نقص الإمكانيات وعمق الحفر التي احدثتها الصواريخ فيما لا تزال طائرات الكيان الاسرائيلي المحتل تحلق بشكل مكثف فوق اجواء المناطق الغربية وسط مخاوف من تجدد القصف.
ويواصل الاحتلال عدوانه العنيف على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى الى استشهاد واصابة آلاف من الفلسطينيين معظمهم من النساء والاطفال. (النهاية)

و ا ب / ن ع ع



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