استشهاد اكثر من 15 فلسطينيا في استهداف للاحتلال لخيام تؤوي نازحين غرب (خانيونس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 10 - 9 (كونا) -- استشهد أكثر من 15 فلسطينيا وأصيب وفقد عشرات آخرون اليوم الثلاثاء اثر قصف
قوات الاحتلال الاسرائيلي خياما للنازحين بمنطقة (المواصي) في (خانيونس) جنوب قطاع غزة.
وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان طائرات الاحتلال أطلقت ثلاثة صواريخ
على الاقل تجاه الخيام ما أحدث حفرا عميقة وأشعلت النيران في المكان.
وأفادوا بأن فرق الدفاع المدني تواجه صعوبات في البحث عن المفقودين وأشلاء الشهداء في ظل نقص الإمكانيات وعمق الحفر التي احدثتها الصواريخ فيما لا تزال طائرات الكيان الاسرائيلي المحتل تحلق بشكل مكثف فوق اجواء المناطق الغربية وسط مخاوف من تجدد القصف.
ويواصل الاحتلال عدوانه العنيف على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى الى استشهاد واصابة آلاف من الفلسطينيين معظمهم من النساء والاطفال. (النهاية)
و ا ب / ن ع ع
MENAFN10092024000071011013ID1108656047
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