رئيس الجمعية العامة المنتهية ولايته : حان الوقت لإيقاف العنف في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 10 - 9 (كونا) -- أكد رئيس الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنتهية ولايته دينيس فرانسيس أن "الوقت حان لإيقاف العنف في غزة".
ولفت فرانسيس في مؤتمره الصحفي الأخير مساء أمس الاثنين إلى استئناف الجمعية العامة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة واعتمادها ثلاثة قرارات حاسمة حول حماية المدنيين والدعوة إلى إيقاف إطلاق النار والاعتراف بأهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة.
وأعرب عن تفاؤله إزاء "قوة وصمود" منظمة الأمم المتحدة على الرغم من الإقرار بالتحديات التي تواجهها بالقول "انني متفائل بشأن الأمم المتحدة ولدينا الإرادة والقدرة والعزم على القيام بما هو ضروري".
وذكر فرانسيس ان الدورة ال 78 عززت جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكانت "حافلة بالأحداث" مشيرا إلى نتائج الاجتماعات الثلاثة الرفيعة المستوى بشأن الصحة وأنها وضعت "الصحة والرعاية اللتين تركزان على الإنسان في صميم الأجندة الدولية".
وأشار بشكل خاص إلى الإجماع العالمي على الحاجة إلى "إصلاح البنية المالية العالمية" خلال الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية وأهميته لمواءمة طموحات التنمية المستدامة لعام 2030 مع الموارد الضرورية.
وتطرق من جهة اخرى إلى الذكرى ال75 للاعلان العالمي لحقوق الإنسان وأسبوع الاستدامة الأول للجمعية العامة حيث تمت مناقشة القضايا العالمية المتعلقة بالسياحة والطاقة والديون.
ويتولى فيليمون يانغ رئيس وزراء الكاميرون السابق رئاسة الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم الثلاثاء ومن المقرر أن تبدأ أعمال المناقشة العامة السنوية الرفيعة المستوى للجمعية العامة في 24 سبتمبر الحالي.(النهاية)
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