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رئيس الجمعية العامة المنتهية ولايته : حان الوقت لإيقاف العنف في غزة

9/10/2024 5:08:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 10 - 9 (كونا) -- أكد رئيس الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنتهية ولايته دينيس فرانسيس أن "الوقت حان لإيقاف العنف في غزة".
ولفت فرانسيس في مؤتمره الصحفي الأخير مساء أمس الاثنين إلى استئناف الجمعية العامة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة واعتمادها ثلاثة قرارات حاسمة حول حماية المدنيين والدعوة إلى إيقاف إطلاق النار والاعتراف بأهلية فلسطين لعضوية الأمم المتحدة.
وأعرب عن تفاؤله إزاء "قوة وصمود" منظمة الأمم المتحدة على الرغم من الإقرار بالتحديات التي تواجهها بالقول "انني متفائل بشأن الأمم المتحدة ولدينا الإرادة والقدرة والعزم على القيام بما هو ضروري".
وذكر فرانسيس ان الدورة ال 78 عززت جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكانت "حافلة بالأحداث" مشيرا إلى نتائج الاجتماعات الثلاثة الرفيعة المستوى بشأن الصحة وأنها وضعت "الصحة والرعاية اللتين تركزان على الإنسان في صميم الأجندة الدولية".
وأشار بشكل خاص إلى الإجماع العالمي على الحاجة إلى "إصلاح البنية المالية العالمية" خلال الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية وأهميته لمواءمة طموحات التنمية المستدامة لعام 2030 مع الموارد الضرورية.
وتطرق من جهة اخرى إلى الذكرى ال75 للاعلان العالمي لحقوق الإنسان وأسبوع الاستدامة الأول للجمعية العامة حيث تمت مناقشة القضايا العالمية المتعلقة بالسياحة والطاقة والديون.
ويتولى فيليمون يانغ رئيس وزراء الكاميرون السابق رئاسة الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم الثلاثاء ومن المقرر أن تبدأ أعمال المناقشة العامة السنوية الرفيعة المستوى للجمعية العامة في 24 سبتمبر الحالي.(النهاية)

ع س ت / ض ح


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