منتخب الكويت للزوارق السريعة يحقق المركز الثالث لمنافسات بطولة العالم في بريطانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من نسيبة بن شيبة لندن - 10 - 9 (كونا) -- حقق منتخب الكويت للزوارق السريعة المركز الثالث في الجولة الثالثة والاخيرة ضمن منافسات بطولة العالم 2024 لسباق القدرة والتحمل التي اقيمت في مدينة (بليموث) البريطانية.
واستطاع بطلا العالم بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي تحقيق المركز الثالث في فئة (بي كلاس) بزورق (رهيب 17) ذي المحرك الواحد بقوة 300 حصان.
كما حقق بطلا العالم خالد كرم ومساعده عادل الشريدة المركز الثالث ايضا في فئة (بي كلاس) على متن زورق (رهيب 171 الكويتي) ذي المحرك الواحد بقوة 150 حصانا.
بدوره قال رئيس وفد المنتخب الكويتي علي الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان خسارة المنتخب للمركز الأول والمحافظة على لقب "بطل العالم" نتيجة حادث تعرض له الزورق والابطال في الجولة الثانية التي أقيمت في بلجيكا في يونيو الماضي.
وضم الوفد الكويتي نائب رئيس الوفد عدنان المسبحي ورئيس الجهاز الفني سفير رياضة الزوارق السريعة عبداللطيف العماني. (النهاية) ن ب ش / ن ع ع
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