الدولار الأمريكي يرتفع إلى مستوى 305ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 336ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنسبة 07ر0 في المئة إلى مستوى 305ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 31ر0 في المئة إلى مستوى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض بنسبة 37ر0 في المئة إلى مستوى 398ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 35ر0 في المئة ليصل إلى 359ر0 دينار في وقت استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ف ن ك / ا ع ب
MENAFN10092024000071011013ID1108656043
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.