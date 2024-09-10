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الدولار الأمريكي يرتفع إلى مستوى 305ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 336ر0

9/10/2024 5:08:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنسبة 07ر0 في المئة إلى مستوى 305ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 31ر0 في المئة إلى مستوى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض بنسبة 37ر0 في المئة إلى مستوى 398ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 35ر0 في المئة ليصل إلى 359ر0 دينار في وقت استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

ف ن ك / ا ع ب




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