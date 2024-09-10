وزير الخارجية يلتقي نظيرة التونسي على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 10 - 9 (كونا) -- التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة محمد النفطي وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة
الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية ال162 في القاهرة.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث مجالات التعاون المختلفة بينهما وأطر تعزيزها ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة. (النهاية)
ن م ع / ا ع ب
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