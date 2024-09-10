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مسؤول صحي: الكويت تشهد نقلة نوعية وفق أحدث البروتوكولات العالمية في مجال العلاج الطبيعي

9/10/2024 5:08:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 10 – 9 (كونا) –- أكد مدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي في وزارة الصحة عبدالله زمان اليوم الثلاثاء ان العلاج الطبيعي في الكويت شهد نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة وفق أحدث البروتوكولات العالمية بفضل جهود مؤسسيها ومنتسبيها من المهن التخصصية الرائدة.
وقال زمان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة احتفال الوزارة ب (اليوم العالمي للعلاج الطبيعي) الذي يوافق الثامن من سبتمبر ان شعار هذا العام هو (العلاج الطبيعي وآلام أسفل الظهر) لتسليط الضوء على هذه الآلام التي قد تصيب جميع الأشخاص بكافة الأعمار وقد تكون بسبب أو من غير سبب محدد.
ولفت الى أن آلام أسفل الظهر باتت تشكل مشكلة عالمية تحتاج إلى تعزيز ونشر الوعي بأهمية دور العلاج الطبيعي في التخفيف من الآلام مضيفا أن العلاج الطبيعي هو إحدى المهن الصحية التي تعنى بمساعدة الأشخاص على استعادة العافية.
وأضاف أن الاحتفال يأتي في إطار حرص الوزارة وإدارة خدمات العلاج الطبيعي على تطوير مهنة العلاج الطبيعي ورفع كفاءتها والإشادة بتفاني وجهود اختصاصيين واختصاصيات العلاج الطبيعي وتحقيقا لرؤية (كويت جديدة 2035) التي تهدف إلى تحقيق رعاية صحية ذات جودة عالية.
ولفت زمان إلى أنه في هذا اليوم تحرص إدارة خدمات العلاج الطبيعي على تعزيز دور مهنة العلاج الطبيعي في المجتمع وإبراز دور اختصاصي العلاج الطبيعي الذي يرتكز على التوعية والوقاية والعلاج لهذه الآلام.
وبين ان دور اختصاصي العلاج الطبيعي يكمن في تخفيف هذه الآلام باستخدام تقنيات مختلفة سواء باستخدام العلاج اليدوي أو الأجهزة العلاجية فضلا عن قيامهم بوضع خطة علاجية تعتمد على تقديم الإرشادات التوعوية والنصائح الصحية والتي تتعلق بالقوام الصحي والبقاء نشطا وتعديل بيئتي المنزل والعمل.
وأشار إلى أن اختصاصي العلاج الطبيعي يحدد التمارين العلاجية الخاصة بكل مريض بعد فحصه وتقييم حالته الصحية وتشتمل تمارين المرونة والاستطالة والتقوية التي تعمل على زيادة مرونة وتقوية عضلات الظهر.
وأكد زمان أهمية دور اختصاصي العلاج الطبيعي في مساعدة الأفراد الذين يعانون من آلام أسفل الظهر من أداء أنشطتهم اليومية وتعليمهم كيفية التغلب على هذه الآلام وطرق تجنبها.
وذكر أن أقسام العلاج الطبيعي احتفلت بيومها العالمي في جميع المستشفيات العامة والتخصصية ومراكز الرعاية الأولية حيث تواجد اختصاصي العلاج الطبيعي لتقديم المشورة والتوجيه والرد على أسئلة الجمهور. (النهاية)

م ر ف / ا ع ب




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