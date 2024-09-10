مسؤول صحي: الكويت تشهد نقلة نوعية وفق أحدث البروتوكولات العالمية في مجال العلاج الطبيعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 10 – 9 (كونا) –- أكد مدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي في وزارة الصحة عبدالله زمان اليوم الثلاثاء ان العلاج الطبيعي في الكويت شهد نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة وفق أحدث البروتوكولات العالمية بفضل جهود مؤسسيها ومنتسبيها من المهن التخصصية الرائدة.
وقال زمان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة احتفال الوزارة ب (اليوم العالمي للعلاج الطبيعي) الذي يوافق الثامن من سبتمبر ان شعار هذا العام هو (العلاج الطبيعي وآلام أسفل الظهر) لتسليط الضوء على هذه الآلام التي قد تصيب جميع الأشخاص بكافة الأعمار وقد تكون بسبب أو من غير سبب محدد.
ولفت الى أن آلام أسفل الظهر باتت تشكل مشكلة عالمية تحتاج إلى تعزيز ونشر الوعي بأهمية دور العلاج الطبيعي في التخفيف من الآلام مضيفا أن العلاج الطبيعي هو إحدى المهن الصحية التي تعنى بمساعدة الأشخاص على استعادة العافية.
وأضاف أن الاحتفال يأتي في إطار حرص الوزارة وإدارة خدمات العلاج الطبيعي على تطوير مهنة العلاج الطبيعي ورفع كفاءتها والإشادة بتفاني وجهود اختصاصيين واختصاصيات العلاج الطبيعي وتحقيقا لرؤية (كويت جديدة 2035) التي تهدف إلى تحقيق رعاية صحية ذات جودة عالية.
ولفت زمان إلى أنه في هذا اليوم تحرص إدارة خدمات العلاج الطبيعي على تعزيز دور مهنة العلاج الطبيعي في المجتمع وإبراز دور اختصاصي العلاج الطبيعي الذي يرتكز على التوعية والوقاية والعلاج لهذه الآلام.
وبين ان دور اختصاصي العلاج الطبيعي يكمن في تخفيف هذه الآلام باستخدام تقنيات مختلفة سواء باستخدام العلاج اليدوي أو الأجهزة العلاجية فضلا عن قيامهم بوضع خطة علاجية تعتمد على تقديم الإرشادات التوعوية والنصائح الصحية والتي تتعلق بالقوام الصحي والبقاء نشطا وتعديل بيئتي المنزل والعمل.
وأشار إلى أن اختصاصي العلاج الطبيعي يحدد التمارين العلاجية الخاصة بكل مريض بعد فحصه وتقييم حالته الصحية وتشتمل تمارين المرونة والاستطالة والتقوية التي تعمل على زيادة مرونة وتقوية عضلات الظهر.
وأكد زمان أهمية دور اختصاصي العلاج الطبيعي في مساعدة الأفراد الذين يعانون من آلام أسفل الظهر من أداء أنشطتهم اليومية وتعليمهم كيفية التغلب على هذه الآلام وطرق تجنبها.
وذكر أن أقسام العلاج الطبيعي احتفلت بيومها العالمي في جميع المستشفيات العامة والتخصصية ومراكز الرعاية الأولية حيث تواجد اختصاصي العلاج الطبيعي لتقديم المشورة والتوجيه والرد على أسئلة الجمهور. (النهاية)
م ر ف / ا ع ب
MENAFN10092024000071011013ID1108656040
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.