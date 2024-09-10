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(التربية): فتح فترة استثنائية لتسجيل تلاميذ رياض الأطفال إلكترونيا

9/10/2024 5:08:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء فتح فترة استثنائية لتسجيل تلاميذ مرحلة رياض الأطفال إلكترونيا اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى 26 الجاري.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي ان التسجيل الإلكتروني يأتي في إطار الجهود التي تبذلها لتسهيل العملية التعليمية والتيسير على أولياء الأمور والحرص على توفير حلول مرنة ومريحة لتسجيل الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.
وأوضحت أن عملية تسجيل تلاميذ رياض الأطفال تتم عبر موقع وزارة التربية الإلكتروني (الخدمات الطلابية). (النهاية)

م ع ر / ا ع ب




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