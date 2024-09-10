(التربية): فتح فترة استثنائية لتسجيل تلاميذ رياض الأطفال إلكترونيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة التربية
اليوم الثلاثاء فتح فترة استثنائية لتسجيل تلاميذ مرحلة رياض الأطفال إلكترونيا اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى 26 الجاري.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي ان التسجيل الإلكتروني يأتي في إطار الجهود التي تبذلها لتسهيل العملية التعليمية والتيسير على أولياء الأمور والحرص على توفير حلول مرنة ومريحة لتسجيل الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.
وأوضحت أن عملية تسجيل تلاميذ رياض الأطفال تتم عبر موقع وزارة التربية الإلكتروني (الخدمات الطلابية). (النهاية)
م ع ر / ا ع ب
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