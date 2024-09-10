المحترف النيجيري موتاري يلتحق بالفيصلي



وسيباشر موتاري تدريباته مع الفريق عقب اجتيازه الفحص الطبي، حيث سيخضع المحترف للفحوصات الطبية تمهيدًا لالتحاقه بصفوف الفريق استعدادًا للمنافسات المقبلة.



وسبق، أن مثل المحترف الجديد أندية الفيحاء والعين، والقادسية في المملكة العربية السعودية، وبودابست هونفيد المجري.