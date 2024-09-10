المحترف النيجيري موتاري يلتحق بالفيصلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل النادي الفيصلي اللاعب الدولي أمادو موتاري من جمهورية النيجر الذي وصل صباح اليوم إلى مطار الملكة علياء الدولي، ليلتحق في صفوف الفريق.
وسيباشر موتاري تدريباته مع الفريق عقب اجتيازه الفحص الطبي، حيث سيخضع المحترف للفحوصات الطبية تمهيدًا لالتحاقه بصفوف الفريق استعدادًا للمنافسات المقبلة.
وسبق، أن مثل المحترف الجديد أندية الفيحاء والعين، والقادسية في المملكة العربية السعودية، وبودابست هونفيد المجري.
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