6 نصائح غذائية لتقليل حجم خصرك وحرق دهون البطن

MENAFN - Alghad Newspaper)وقد أظهرت بيانات رسمية ارتفاعاً في حجم الخصر بين البريطانيين، وهو ما يرتبط بمعدلات وفيات أعلى من الأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى البالغين في منتصف العمر.



يقترح المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية، قياس نسبة الخصر إلى الطول كمؤشر أفضل للمخاطر الصحية. تظهر الدراسات أن معالجة محيط الخصر من خلال النظام الغذائي وتغييرات نمط الحياة يمكن أن تحسِّن النتائج الصحية، بما في ذلك تقليل حجم الخصر وضغط الدم. وقد وجدت دراسة فوائد كبيرة من خطة التغذية الشخصية، بما في ذلك انخفاض ملحوظ في محيط الخصر.



ويعد محيط الخصر مقياساً أكثر دقة للدهون الحشوية، والتي ترتبط بزيادة المخاطر الصحية. يمكن أن يؤدي تقليل حجم الخصر إلى تحسين الصحة الأيضية من خلال تعزيز حساسية الإنسولين، وخفض ضغط الدم، وتقليل الالتهاب.



للحصول على قياس دقيق للخصر، ابحث عن نقطة المنتصف بين عظم الورك والأضلاع، أو استخدم زر بطنك دليلاً. الاتساق في القياس هو المفتاح. توفر مؤسسة القلب البريطانية تصنيف فئات المخاطر لحجم محيط الخصر: بالنسبة للرجال، يكون الخطر المنخفض أقل من 94 سم طول الخصر، والخطر العالي 94 - 102 سم، والخطر العالي جداً أعلى من 102 سم؛ بالنسبة للنساء، يكون الخطر المنخفض أقل من 80 سم، والخطر العالي 80 - 88 سم، والخطر العالي جداً أعلى من 88 سم.



6 تغييرات غذائية لتقليل حجم الخصر



1-تقليل الوجبات السكرية والأطعمة المعبأة



قلل من الوجبات الخفيفة السكرية والأطعمة المعبأة التي تسهم في زيادة الوزن وزيادة حجم الخصر. فغالباً ما تحتوي هذه المأكولات على إضافات، ويتم هضمها بسرعة؛ ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.



2-تناول الطعام ببطء



إن تناول الطعام ببطء يساعد تناول كل وجبة لمدة 10 - 20 دقيقة في تنظيم إشارات الشبع، وقد يقلل من محيط الخصر.



3-تجاهل السعرات الحرارية



إن حساب السعرات الحرارية أقل فاعلية في تقليل محيط الخصر بشكل مستدام. بدلاً من ذلك، ركز على الصحة العامة لتحقيق تغييرات تدريجية ودائمة.



4-تناول اللوز كوجبة خفيفة



يمكن أن يكون اللوز خياراً صحياً للوجبات الخفيفة؛ لأنه يوفر الألياف والدهون الصحية مع تعزيز الشعور بالشبع وامتصاص سعرات حرارية أقل. يمكن أن تسهم هذه الاستراتيجيات، جنباً إلى جنب مع قياس الخصر بشكل متسق، في تحسين الصحة الأيضية، وتقليل حجم الخصر.



5-الصيام المتقطع



ينصح التقرير أيضاً بتناول الطعام المقيد بالوقت، أو الصيام المتقطع، للحد من نافذة تناول الطعام كل يوم. وتشمل النماذج الشائعة 12:12 (12 ساعة من الأكل و12 ساعة من الصيام)، 14:10 (10 ساعات أكل و14 ساعة صيام) و16:8 (8 ساعات أكل و16 ساعة صيام)، وتشير الأبحاث إلى أن فترة صيام مدتها 14 ساعة مع نافذة تناول الطعام لمدة 10 ساعات يمكن أن تؤدي إلى تحسين الصحة، وإنقاص الوزن، وتحسين صحة الأمعاء. يعد نموذج 12:12 فعالاً أيضاً إذا لم يكن من الممكن اتباع نموذج 14:10.



6- تجنب الطعام ليلاً



إن تجنُّب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يتماشى مع الساعة الداخلية لجسمك، ويمكن أن يعزز الصحة الأيضية.

تظهر الدراسات أن تناول الطعام بعد الساعة 8 مساءً يرتبط بنتائج أيضية أسوأ، بما في ذلك ارتفاع الدهون الحشوية وزيادة الجوع في صباح اليوم التالي.

يمكن أن يؤدي تناول مزيد من الكربوهيدرات في وقت مبكر من اليوم إلى تحسين حساسية الإنسولين، وتقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وبالتالي، فإن استهداف الانتهاء من تناول الطعام بحلول الساعة 8 مساءً والتركيز على الكربوهيدرات في الصباح يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الصحة وحجم الخصر.-(وكالات)