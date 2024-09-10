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إستراتيجية التحديث الاقتصادي.. الأردن يتقدم في مؤشر الأداء البيئي 2024

9/10/2024 5:04:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. منى يعقوب هندية نشأة قياس الأداء البيئي منذ عام 2003 كانت نتيجة لتزايد الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وفي السنوات الأخيرة تطورت أدوات قياس الأداء البيئي لتشمل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والبيانات الكبيرة لتحليل الأداء البيئي بطرق أكثر دقة وشمولية، وهي عملية مستمرة تتطور مع التقدم العلمي والتكنولوجي. هنالك العديد من تقارير لمؤشرات الاستدامة البيئية منها تقرير التنمية المستدامة ومؤشر داو جونز للاستدامة ومؤشر البصمة البيئية، ومؤشر أداء التغير المناخي وغيره. وينظر لمؤشر الأداء البيئي باعتباره الأكثر مهنية وشمولية ويقدم مقياسا كميا للأداء البيئي لسياسات الدولة ومدى التزام الدول بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ (لعام 2015) والإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
ويتميز تقرير 2024، بأنه يضم 58 متغيرا موزعا على 11 فئة من قضايا البيئة في 180 دولة في إطار ثلاثة محاور تغير المناخ والصحة البيئية وحيوية النظام البيئي. وشملت المؤشرات الجديدة جهود الدول للتخفيف من آثار تغير المناخ فيما يتعلق بحصصها المخصصة من ميزانية الكربون العالمية المتبقية. ويشمل أيضا حماية المناطق الاحيائية الأرضية وتنظيم المناطق المحمية لمواجهة تحدي فقدان التنوع الحيوي.
أما نتائج مؤشر الأداء البيئي عربيا لعام 2024 وشمل 17 دولة عربية؛ حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً و53 عالمياً، وسلطنة عمان الثانية عربياً و54 عالمياً، الأردن الثالثة عربياً و74 عالمياً، وقطر الرابعة عربياً و79 عالمياً. أما بالنسبة إلى الدول العربية التي حصلت على أقل التصنيفات؛ المغرب في المرتبة 11 عربياً والـ125 عالمياً، البحرين في المرتبة 14 عربياً و151 عالمياً، وأخيراً تقع العراق في المرتبة 17 عربياً و172 عالمياً. ويرجع المعدل المتدني للعراق، طبقًا لنتائج مؤشر الأداء البيئي؛ بسبب وسوء ادارة حيوية النظام البيئي والحد من التغير المناخي.
اظهر دليل الأداء البيئي العالمي لعام 2024 إحراز الاردن تقدما بنقطة واحدة في مؤشرات قياس الدليل خلال السنوات العشر الماضية (7.8 في عام 2022 الى 8.8 في عام 2024)، وتقدم في مجالات مواجهة تلوث الهواء والتغيرات المناخية. حيث احتلت الاردن المركز 74 في ترتيب الدول العالم محل الدراسة هذا العام (2024) والثالثة على مستوى الدول العربية، حيث حقق الأردن تقدم سبع مرتبات في المؤشر الأداء البيئي العالمي (2024)، بينما أحتل الأردن المرتبة 81 عالميا والثاني عربيا على المؤشر الأداء البيئي لعام 2022.
وكان الأردن الأول بين الدول العربية في ثلاثة متغيرات تتصل بصيد الأسماك، ومتغيرين تتصل بتلوث الهواء، ونمو الانبعاثات المعدل للكربون الأسود الذي يتصل بإجراءات الحد من تغير المناخ. وتم إدخال مؤشر إدارة مورد الأسماك في التصنيف لعام 2024 حيث حصل الأردن على أداء متميز في إدارة مورد الأسماك بترتيب عالميا 6 مقارنة مع 180 دولة في العالم. وأيضا تقدم بزيادة نقطتين في الحد من تغير المناخ وبترتيب (74) لعام 2024 مقارنة بعام 2022.
وصنف التقرير الأردن من خلال العوامل التالية: حيث بين أن الأردن تراجع بشكل واضح حيث حاز على ترتيب (78) عالميا في مؤشر صحة البيئة، وعلى المرتبة (81) في جودة الهواء، والمرتبة (66) في المياه الشرب والصرف الصحي، والمرتبة (158) في الزراعة، والمرتبة (118) في إدارة النفايات، والمرتبة (101) في التلوث بالمعادن الثقيلة مقارنة مع تقرير عام 2022. وللأسف حافظ الأردن على ترتيب منخفض لمؤشر التنوع البيئي (139)، ومؤشر حماية الأنواع وحماية المناطق الاحيائية الأرضية (156)، والتعرض لثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون (159)، والتعرض لثاني أكسيد الكبريت (173) مقارنة مع 180 دولة في العالم.
أما الدول التي حصلت على المراتب العشر الأولى عالمياً لعام 2024؛ حصلت استونيا على المركز الأول تليها لوكسمبورغ، ألمانيا، فنلندا، المملكة المتحدة، السويد، النرويج، النمسا، سويسرا ثم الدنمارك. يلاحظ أن قائمة الدول الـ10 الأفضل في هذا المؤشر تتشكل من دول متقدمة وغنية معظمها صغير سكانيا، وترتفع فيها معدلات الناتج المحلي للفرد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومعدلات الأعمار المتوقعة عند الولادة. وأيضا تعكس المراكز المتقدمة للدول الالتزامات طويلة الأجل التي تتبناها لحماية الصحة العامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
تصدرت أستونيا التصنيف متقدمة 13 نقطة، في ضوء تمكنها من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40 % على مدى العشر سنوات الماضية. من خلال استبدال محطات توليد الطاقة من الصخر الزيتي بمصادر طاقة نظيفة. وتخطط لتحقيق قطاع الطاقة وشبكة نقل عام محايدة لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040. واحتلت المانيا المركز الثالث متقدمة 10 نقاط لنشرها السريع الطاقة المتجددة ولممارستها الشاملة لإدارة النفايات.
وقفز ترتيب سلطنة عُمان في مؤشر الأداء البيئي ليصل إلى المركز 54 بدلًا من المركز 149 الذي كانت تحتله عام 2022، من أصل 180 دولة حول العالم. لترتفع 99 مرتبة مقارنة بنتائج تقرير مؤشر الأداء البيئي لعام 2022. حيث تم العمل بشكل حثيث على محور جودة النظم البيئية الذي يعنى بالتنوع الحيوي وحمايته وإدارته بالصورة المثلى، ويشمل 42 بالمائة من إجمالي درجة المؤشر ككل، ويتكون من 6 فئات لقضايا: الموائل والتنوع الأحيائي، وخدمات النظم البيئية، ومصايد الأسماك، والأمطار الحمضية، والزراعة، والموارد المائية.
أما بالنسبة إلى الدول ذات المراتب الاربع الأخيرة؛ فهم دول فيتنام، ومينامار، وباكستان والهند في المرتبة الاخيرة من أصل 180 دولة. ونظرا لضعف جهود والتزام هذه الدول بالمعايير البيئية، وقلة تفعيلها، والثبات عليها. وتنقص معظم هذه الدول الإمكانات الاقتصادية والفنية، وتنخفض فيها معدلات الدخل، وقد ترتفع فيها مؤشرات الفساد ونفوذ أصحاب المصالح. ويجب على الدول ذات مؤشر الأداء البيئي المتدني أن تطور في مستوى التنمية المستدامة لديها ويكون ذلك بالتقليل من معدلات تلوث الماء والهواء، وحماية التنوع البيولوجي والاهتمام بمؤشر صحة البيئة، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والاعتماد على النقل العام المستدام.
وبالرجوع الى خطة عمل استراتيجية التحديث الاقتصادي 2033، وضمن محور الاستدامة:“ رفع ترتيب الأردن في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى من 20 % أي إلى المرتبة 36”. ورغم توفر الإرادة السياسية العليا، وحثها على تقديم الأردن كنموذج عالمي وإقليمي بالتوازن بين حماية الموارد البيئية، وتحقيق نمو اقتصادي أخضر، وتوفير فرص العمل الخضراء، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعليه وزارة البيئة يجب قيادة القطاع البيئي ويجب النهوض بواجباتها القانونية والفنية، ويجب توثيق وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة. وأوصي بأن يكون توجه الدولة التركيز على محور الحد من التلوث ومحور الحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل عليهم بالتوازي. والالتزامات طويلة الأجل التي تتبناها لحماية الصحة العامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وحماية التنوع البيولوجي، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتنفيذ سوق الكربون الأردني. ويجب اصدار التقارير البيئية المحلية السنوية والاهتمام بالتقارير الاحصائية والمؤشرات البيئية وتوحيدها مع المؤشرات العالمية للعمل على تحسين البيئة. ان اعداد التقرير البيئية يعتمد بالدرجة الاولى على البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة، والتي لا تقع مسؤولياتها فقط على وزارة البيئة وحدها، وإنما على كافة المؤسسات المختلفة كذلك.
أما أبرز التحديات التي تعاني منها المملكة في قطاع النفايات الصلبة، هي زيادة حجم النفايات الصلبة البلدية الناتج عن ارتفاع عدد السكان المطرد، والتغيير في النمط الاستهلاكي، والتطور الحضري، وقلة عدد المكبات الصحية. ولا يوجد نظام فاعل لإعادة التدوير والفرز، مع ضعف البنية التحتية وتطبيق التشريعات، وعدم اشراك القطاع الخاص للتعامل مع النفايات، مع قلة الوعي البيئي. وفي مجال التنوع الحيوي والبيئة البحرية هنالك التهديدات الناجمة عن التوسع العمراني، وتغير المناخ، والنشاطات البشرية مثل الصيد الجائر والأنشطة الصناعية؛ هناك أيضاً تحديات في التمويل وإدارة المحميات بشكل فعال. يعاني الأردن جملة من التحديات مثل التغير المُناخي، وتداخل بعض المسؤوليات بين الجهات المعنية، وضعف الرقابة، وقلة الوعي، مع عدم إعطاء البعد البيئي أولوية مقابل المشاريع الاستثمارية. وحاجة ماسة لتطوير التشريعات والاهتمام بتنفيذها أيضا والعمل على تطبيق التكافل بين القطاعات المياه والزراعة والطاقة.
الوصول إلى التنمية المستدامة لا يعتمد فقط على توفير رأس المال، بل أيضاً على الإدارة الفعالة.

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