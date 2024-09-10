إستراتيجية التحديث الاقتصادي.. الأردن يتقدم في مؤشر الأداء البيئي 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. منى يعقوب هندية
نشأة قياس الأداء البيئي منذ عام 2003 كانت نتيجة لتزايد الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وفي السنوات الأخيرة تطورت أدوات قياس الأداء البيئي لتشمل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والبيانات الكبيرة لتحليل الأداء البيئي بطرق أكثر دقة وشمولية، وهي عملية مستمرة تتطور مع التقدم العلمي والتكنولوجي. هنالك العديد من تقارير لمؤشرات الاستدامة البيئية منها تقرير التنمية المستدامة ومؤشر داو جونز
للاستدامة ومؤشر البصمة البيئية، ومؤشر أداء التغير المناخي وغيره. وينظر لمؤشر الأداء البيئي باعتباره الأكثر مهنية وشمولية ويقدم مقياسا كميا للأداء البيئي لسياسات الدولة ومدى التزام الدول بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ (لعام 2015) والإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
ويتميز تقرير 2024، بأنه يضم 58 متغيرا موزعا على 11 فئة من قضايا البيئة في 180 دولة في إطار ثلاثة محاور تغير المناخ والصحة البيئية وحيوية النظام البيئي. وشملت المؤشرات الجديدة جهود الدول للتخفيف من آثار تغير المناخ فيما يتعلق بحصصها المخصصة من ميزانية الكربون العالمية المتبقية. ويشمل أيضا حماية المناطق الاحيائية الأرضية وتنظيم المناطق المحمية لمواجهة تحدي فقدان التنوع الحيوي.
أما نتائج مؤشر الأداء البيئي عربيا لعام 2024 وشمل 17 دولة عربية؛ حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً و53 عالمياً، وسلطنة عمان الثانية عربياً و54 عالمياً، الأردن الثالثة عربياً و74 عالمياً، وقطر الرابعة عربياً و79 عالمياً. أما بالنسبة إلى الدول العربية التي حصلت على أقل التصنيفات؛ المغرب في المرتبة 11 عربياً والـ125 عالمياً، البحرين في المرتبة 14 عربياً و151 عالمياً، وأخيراً تقع العراق في المرتبة 17 عربياً و172 عالمياً. ويرجع المعدل المتدني للعراق، طبقًا لنتائج مؤشر الأداء البيئي؛ بسبب وسوء ادارة حيوية النظام البيئي والحد من التغير المناخي.
اظهر دليل الأداء البيئي العالمي لعام 2024 إحراز الاردن تقدما بنقطة واحدة في مؤشرات قياس الدليل خلال السنوات العشر الماضية (7.8 في عام 2022 الى 8.8 في عام 2024)، وتقدم في مجالات مواجهة تلوث الهواء والتغيرات المناخية. حيث احتلت الاردن المركز 74 في ترتيب الدول العالم محل الدراسة هذا العام (2024) والثالثة على مستوى الدول العربية، حيث حقق الأردن تقدم سبع مرتبات في المؤشر الأداء البيئي العالمي (2024)، بينما أحتل الأردن المرتبة 81 عالميا والثاني عربيا على المؤشر الأداء البيئي لعام 2022.
وكان الأردن الأول بين الدول العربية في ثلاثة متغيرات تتصل بصيد الأسماك، ومتغيرين تتصل بتلوث الهواء، ونمو الانبعاثات المعدل للكربون الأسود الذي يتصل بإجراءات الحد من تغير المناخ. وتم إدخال مؤشر إدارة مورد الأسماك في التصنيف لعام 2024 حيث حصل الأردن على أداء متميز في إدارة مورد الأسماك بترتيب عالميا 6 مقارنة مع 180 دولة في العالم. وأيضا تقدم بزيادة نقطتين في الحد من تغير المناخ وبترتيب (74) لعام 2024 مقارنة بعام 2022.
وصنف التقرير الأردن من خلال العوامل التالية: حيث بين أن الأردن تراجع بشكل واضح حيث حاز على ترتيب (78) عالميا في مؤشر صحة البيئة، وعلى المرتبة (81) في جودة الهواء، والمرتبة (66) في المياه الشرب والصرف الصحي، والمرتبة (158) في الزراعة، والمرتبة (118) في إدارة النفايات، والمرتبة (101) في التلوث بالمعادن الثقيلة مقارنة مع تقرير عام 2022. وللأسف حافظ الأردن على ترتيب منخفض لمؤشر التنوع البيئي (139)، ومؤشر حماية الأنواع وحماية المناطق الاحيائية الأرضية (156)، والتعرض لثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون (159)، والتعرض لثاني أكسيد الكبريت (173) مقارنة مع 180 دولة في العالم.
أما الدول التي حصلت على المراتب العشر الأولى عالمياً لعام 2024؛ حصلت استونيا على المركز الأول تليها لوكسمبورغ، ألمانيا، فنلندا، المملكة المتحدة، السويد، النرويج، النمسا، سويسرا ثم الدنمارك. يلاحظ أن قائمة الدول الـ10 الأفضل في هذا المؤشر تتشكل من دول متقدمة وغنية معظمها صغير سكانيا، وترتفع فيها معدلات الناتج المحلي للفرد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومعدلات الأعمار المتوقعة عند الولادة. وأيضا تعكس المراكز المتقدمة للدول الالتزامات طويلة الأجل التي تتبناها لحماية الصحة العامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
تصدرت أستونيا التصنيف متقدمة 13 نقطة، في ضوء تمكنها من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40 % على مدى العشر سنوات الماضية. من خلال استبدال محطات توليد الطاقة من الصخر الزيتي بمصادر طاقة نظيفة. وتخطط لتحقيق قطاع الطاقة وشبكة نقل عام محايدة لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040. واحتلت المانيا المركز الثالث متقدمة 10 نقاط لنشرها السريع الطاقة المتجددة ولممارستها الشاملة لإدارة النفايات.
وقفز ترتيب سلطنة عُمان في مؤشر الأداء البيئي ليصل إلى المركز 54 بدلًا من المركز 149 الذي كانت تحتله عام 2022، من أصل 180 دولة حول العالم. لترتفع 99 مرتبة مقارنة بنتائج تقرير مؤشر الأداء البيئي لعام 2022. حيث تم العمل بشكل حثيث على محور جودة النظم البيئية الذي يعنى بالتنوع الحيوي وحمايته وإدارته بالصورة المثلى، ويشمل 42 بالمائة من إجمالي درجة المؤشر ككل، ويتكون من 6 فئات لقضايا: الموائل والتنوع الأحيائي، وخدمات النظم البيئية، ومصايد الأسماك، والأمطار الحمضية، والزراعة، والموارد المائية.
أما بالنسبة إلى الدول ذات المراتب الاربع الأخيرة؛ فهم دول فيتنام، ومينامار، وباكستان والهند في المرتبة الاخيرة من أصل 180 دولة. ونظرا لضعف جهود والتزام هذه الدول بالمعايير البيئية، وقلة تفعيلها، والثبات عليها. وتنقص معظم هذه الدول الإمكانات الاقتصادية والفنية، وتنخفض فيها معدلات الدخل، وقد ترتفع فيها مؤشرات الفساد ونفوذ أصحاب المصالح. ويجب على الدول ذات مؤشر الأداء البيئي المتدني أن تطور في مستوى التنمية المستدامة لديها ويكون ذلك بالتقليل من معدلات تلوث الماء والهواء، وحماية التنوع البيولوجي والاهتمام بمؤشر صحة البيئة، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والاعتماد على النقل العام المستدام.
وبالرجوع الى خطة عمل استراتيجية التحديث الاقتصادي 2033، وضمن محور الاستدامة:“ رفع ترتيب الأردن في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى من 20 % أي إلى المرتبة 36”. ورغم توفر الإرادة السياسية العليا، وحثها على تقديم الأردن كنموذج عالمي وإقليمي بالتوازن بين حماية الموارد البيئية، وتحقيق نمو اقتصادي أخضر، وتوفير فرص العمل الخضراء، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعليه وزارة البيئة يجب قيادة القطاع البيئي ويجب النهوض بواجباتها القانونية والفنية، ويجب توثيق وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة. وأوصي بأن يكون توجه الدولة التركيز على محور الحد من التلوث ومحور الحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل عليهم بالتوازي. والالتزامات طويلة الأجل التي تتبناها لحماية الصحة العامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وحماية التنوع البيولوجي، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتنفيذ سوق الكربون الأردني. ويجب اصدار التقارير البيئية المحلية السنوية والاهتمام بالتقارير الاحصائية والمؤشرات البيئية وتوحيدها مع المؤشرات العالمية للعمل على تحسين البيئة. ان اعداد التقرير البيئية يعتمد بالدرجة الاولى على البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة، والتي لا تقع مسؤولياتها فقط على وزارة البيئة وحدها، وإنما على كافة المؤسسات المختلفة كذلك.
أما أبرز التحديات التي تعاني منها المملكة في قطاع النفايات الصلبة، هي زيادة حجم النفايات الصلبة البلدية الناتج عن ارتفاع عدد السكان المطرد، والتغيير في النمط الاستهلاكي، والتطور الحضري، وقلة عدد المكبات الصحية. ولا يوجد نظام فاعل لإعادة التدوير والفرز، مع ضعف البنية التحتية وتطبيق التشريعات، وعدم اشراك القطاع الخاص للتعامل مع النفايات، مع قلة الوعي البيئي. وفي مجال التنوع الحيوي والبيئة البحرية هنالك التهديدات الناجمة عن التوسع العمراني، وتغير المناخ، والنشاطات البشرية مثل الصيد الجائر والأنشطة الصناعية؛ هناك أيضاً تحديات في التمويل وإدارة المحميات بشكل فعال. يعاني الأردن جملة من التحديات مثل التغير المُناخي، وتداخل بعض المسؤوليات بين الجهات المعنية، وضعف الرقابة، وقلة الوعي، مع عدم إعطاء البعد البيئي أولوية مقابل المشاريع الاستثمارية. وحاجة ماسة لتطوير التشريعات والاهتمام بتنفيذها أيضا والعمل على تطبيق التكافل بين القطاعات المياه والزراعة والطاقة.
الوصول إلى التنمية المستدامة لا يعتمد فقط على توفير رأس المال، بل أيضاً على الإدارة الفعالة.
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